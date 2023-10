Lista pode ter seu CPF: Pix de até R$ 3 MIL cai na conta HOJE

Nesta quinta-feira (04), o Caixa Tem confirmou um novo pagamento, disponibilizando Pix de até R$3 mil para milhões de cidadãos brasileiros. Caixa Tem é uma plataforma digital, desenvolvida pela Caixa Econômica Federal, com o objetivo de oferecer serviços bancários e sociais a beneficiários de programas do governo, como o Bolsa Família e o Auxílio Emergencial, de forma simples e acessível.

A plataforma permite que os usuários realizem diversas transações financeiras, através do app, agilizando a vida de quem precisa receber os benefícios com urgência. A seguir, continue lendo e saiba se seu CPF está na lista para receber estes valores.

Pix de até R$3 mil cai na conta ainda hoje. Será que seu CPF está na lista? / Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Caixa Tem: Pix de até R$3 mil ainda hoje

Nesta quinta-feira (05), a Caixa Tem está realizando um novo pagamento, disponibilizando Pix de até R$ 3 mil para milhões de cidadãos brasileiros.

No entanto, é importante ressaltar que apenas trabalhadores com carteira assinada poderão receber este valor no Caixa Tem, já que o Pix de R$ 3 mil está disponível para aqueles que possuem saldo na conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Segundo o portal FDR, esses valores são liberados por meio do saque-aniversário do FGTS, permitindo que seja retirado até 50% do saldo disponível nas contas ativas e inativas do fundo. O Pix proveniente deste saque especial possui um período pré-determinado, que começa no primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador, e se estende pelos dois meses seguintes.

Assim, essa liberação está disponível para aqueles que nasceram em outubro e a modalidade continuará ativa pelos próximos dois meses, encerrando-se em 29 de dezembro deste ano.

Caixa Econômica Federal libera saldo do FGTS para saque

É importante destacar que a Caixa Econômica atua em conjunto com o Ministério da Fazenda e faz parte do Sistema Financeiro Nacional, auxiliando na política de crédito do governo federal brasileiro. Além disso, está sujeita às decisões e regulamentos do Ministro da Economia, assim como à fiscalização do Banco Central do Brasil. Quem tem direito e pode receber o Pix da Caixa Econômica Federal?

Safreiros (operários rurais que trabalham apenas durante o período de colheita)

Trabalhadores temporários

Trabalhadores urbanos

Diretores não empregados que podem ser equiparados aos demais trabalhadores sob o regime do FGTS

Trabalhadores intermitentes

Empregados domésticos

Trabalhadores avulsos

Atletas profissionais (jogadores de futebol, vôlei, etc.)

Trabalhadores rurais

Conta inativa da Caixa: como sacar o FGTS?

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um dos principais direitos trabalhistas no Brasil, funcionando como uma espécie de poupança obrigatória, com aplicações específicas. No entanto, surge a dúvida sobre o que ocorre quando uma conta de FGTS permanece inativa por um longo período.

Para compreender as regras referentes ao saque de contas inativas após três anos, é necessário entender o conceito de inatividade no FGTS. Quando um trabalhador é contratado com carteira assinada, a empresa abre uma conta vinculada ao FGTS em seu nome. Essa conta permanece ativa enquanto o contrato de trabalho estiver vigente. Quando ocorre uma demissão sem justa causa, o trabalhador tem o direito de sacar o saldo da conta vinculada ao FGTS.

No entanto, se o trabalhador pede demissão ou é demitido por justa causa, ele não tem direito ao saque, e o valor depositado na conta fica retido, resultando na inatividade da mesma.

A possibilidade de sacar o FGTS de uma conta inativa após três anos depende das circunstâncias de desligamento do emprego. Existem dois cenários a serem considerados:

Demissão sem justa causa: Se o trabalhador foi demitido sem justa causa, o saque de uma conta inativa no FGTS pode ser efetuado a qualquer momento, independentemente do tempo decorrido desde o desligamento. Portanto, se essa situação se aplica, o saldo da conta inativa pode ser sacado mesmo após três anos. Três anos sem contribuir para o FGTS: Quando o trabalhador fica três anos consecutivos sem realizar contribuições para o FGTS, ele pode solicitar o saque da conta vinculada a partir do mês de seu próximo aniversário. Ou seja, se houve uma interrupção de contribuições por 3 anos, o saque pode ser realizado no mês do próximo aniversário, sem a necessidade de cumprir outras regras de saque do FGTS.

