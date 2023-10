O café é uma das bebidas mais consumidas do planeta, no entanto, especialmente no Brasil, se tornou um produto consideravelmente caro nas prateleiras dos mercados, o que tem feito algumas pessoas economizarem e até reaproveitarem a bebida já feita, consumindo um café requentado. Mas, segundo especialistas, esta prática é totalmente desaconselhada. Ficou curioso? Saiba mais detalhes, a seguir, e entenda os pontos negativos de se requentar a bebida.

O inimigo da saúde que engana o bolso: café requentado; por que não tomar? | Foto: mike-kenneally / unsplash

Sua economia custa caro

O café é uma das bebidas mais apreciadas e amadas em todo o mundo. Muitas pessoas não conseguem imaginar começar o dia sem uma xícara de café fresco e revigorante.

No entanto, é importante evitar a prática comum de requentar o café que sobrou do dia anterior. Isso ocorre devido a uma série de razões. Ficou curioso? Continue a leitura e entenda os pontos negativos que tal prática pode trazer, até mesmo para a sua saúde.

Mudanças químicas

Quando o café esfria e é deixado de lado, ocorrem alterações químicas que afetam negativamente o sabor e a qualidade da bebida. Durante o processo de resfriamento, o café pode oxidar, levando à degradação dos óleos essenciais responsáveis pelo aroma e sabor do café.

Além disso, a substância ácida do café pode se tornar mais amarga e desagradável ao paladar se for deixada repousando por muito tempo.

Perda de aroma do café

O aroma é uma parte fundamental da experiência do café. Ao requentar o café, grande parte do aroma característico é perdido.

Os compostos voláteis que dão ao café aquele cheiro delicioso são sensíveis ao calor e se dissipam rapidamente quando aquecidos novamente, resultando em uma bebida menos aromática.

Sabor degradado

O sabor do café também é afetado negativamente ao ser requentado. A exposição ao calor excessivo pode tornar o café mais amargo e ácido, prejudicando sua qualidade geral.

Além disso, o processo de aquecimento repetido pode levar a um sabor queimado, afetando negativamente a experiência de beber café.

Riscos à saúde

Existem preocupações com a saúde relacionadas à prática de requentar o café. O café contém cafeína e, quando exposto ao calor por um longo período, pode resultar em uma maior concentração dessa substância.

Isso pode causar desconforto gastrointestinal, gerando estufamento causado por gases, e até mesmo afetar o sistema cardiovascular em algumas pessoas.

Dia ‘não’ ao café velho!

Portanto, é aconselhável evitar requentar o café do dia anterior. É melhor optar por preparar uma nova xícara de café fresco sempre que possível, garantindo uma experiência mais satisfatória e saudável, com sabor e qualidade preservados.

Afinal, nada se compara ao prazer de saborear uma xícara de café recém coado, não é mesmo?

