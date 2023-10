ATENÇÃO! Mudança nas datas do Bolsa Família em outubro? Veja o calendário

O Bolsa Família se destaca como um programa de transferência de renda do governo federal que alcança milhões de cidadãos em todo o país mensalmente, fazendo repasses a grupos familiares que se encontrem em estado de vulnerabilidade econômica e social. Veja, logo abaixo, quais os requisitos para receber o auxílio e quais as datas previstas para os depósitos deste mês.

Saiba quais os requisitos para receber o auxílio Bolsa Família e quais as datas previstas para os depósitos deste mês. | foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Novo mês, novas datas

O aplicativo Caixa Tem, desenvolvido pela Caixa Econômica Federal, desempenha um papel fundamental quando o assunto são os programas de transferência de renda do governo federal, também conhecidos como benefícios sociais.

Entre esses benefícios, o Bolsa Família se destaca como um programa de auxílio social que alcança milhões de cidadãos em todo o país todos os meses, fazendo repasses mensais a grupos familiares que se encontrem em estado de vulnerabilidade econômica e social.

A seguir, saiba mais detalhes sobre o programa e as datas de pagamentos para este mês.

Leia mais: Tem dinheiro atrasado do Bolsa Família para receber? CHEGOU A HORA

Requisitos para receber o Bolsa Família

Para ser beneficiário do Bolsa Família e receber os auxílios financeiros oferecidos, é necessário atender a critérios específicos do programa. Primeiramente, a renda familiar per capita não deve ultrapassar R$ 218.

Além disso, todos os beneficiários devem estar registrados no Cadastro Único (CadÚnico). Crianças de 4 a 6 anos devem ter uma frequência escolar mensal de pelo menos 60%, enquanto crianças e adolescentes de 6 a 18 anos devem comparecer a pelo menos 75% das aulas.

Saúde e nutrição em foco

Também é válido menciona que, se houver crianças menores de 7 anos na família, é necessário garantir que elas estejam com a vacinação em dia e recebam acompanhamento nutricional regular. Gestantes também devem realizar um pré-natal adequado para manter sua elegibilidade no programa.

Calendário de pagamentos para outubro

Aqueles que já são beneficiários do Bolsa Família e aguardam ansiosamente os próximos depósitos em suas contas via Caixa Tem podem conferir o calendário deste mês, logo abaixo.

NIS final 1: 18/10

NIS final 2: 19/10

NIS final 3: 20/10

NIS final 4: 23/10

NIS final 5: 24/10

NIS final 6: 25/10

NIS final 7: 26/10

NIS final 8: 27/10

NIS final 9: 30/10

NIS final 0: 31/10

A importância do Caixa Tem

O Caixa Tem desempenha um papel fundamental na distribuição desses pagamentos, facilitando o acesso dos beneficiários aos recursos essenciais. Certifique-se de manter sua conta atualizada no Caixa Tem para receber seu pagamento de acordo com o calendário acima.

Nesse contexto, o aplicativo Caixa Tem continua a ser uma ferramenta vital para milhões de brasileiros que dependem do Bolsa Família como um suporte financeiro essencial.

Fique sempre atento quanto a atualização dos requisitos do programa e esteja atualizado quanto ao calendário de pagamentos mensal para garantir que você e sua família recebam os auxílios necessários de maneira oportuna.

Leia também: Valor menor para o Bolsa Família em outubro? Veja quanto será