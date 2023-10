O Instagram é uma das redes sociais do momento. Por mais que o Facebook nunca tenha perdido o seu “reinado” — outras redes estão compartilhando o mesmo espaço com a plataforma. Haja vista que o Facebook e o Instagram pertencem a mesma empresa, a Meta. Muitas pessoas acabam ficando desconfortáveis em razão de um recurso presente no instagram, o visto por último. Em contraste com o WhatsApp, não fica explícito o que pode ser feito para retirá-lo. Veja neste artigo como tirar o visto por último e ter mais privacidade no aplicativo.

Hack Instagram veja como tirar o visto por último | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Privacidade no Instagram

O Instagram é a rede social do momento. Milhões de famosos usam ela para realizarem suas divulgações e propagandas de marketing. Entretanto, há uma grande lacuna que muitos acabam não vendo na mesma. A falta de privacidade.

As contas do Instagram são bem expostas, logo, os usuários que possuem contas na plataforma acabam se expondo bastante através dos stories, feed e caso tenha mantido contato com alguém, é possível até mesmo verificar há quanto tempo o usuário não entra na plataforma.

Portanto, muitos usuários começaram a reclamar disso e passaram a buscar uma alternativa para o “visto por último” do WhatsApp. Que mostra para os demais usuários quando foi a última vez que determinado usuário acessou o aplicativo.

Para usar essa “ferramenta” é necessário ter um dispositivo Android ou iOS, não é possível realizar a ação pelo computador. Lembrando que o mesmo é válido para ambas as plataformas. Veja o passo a passo abaixo de como realizar o procedimento.

Leia mais: Você usaria? Roupas que deixam as pessoas “peladas” estão em ALTA

Afinal, como retirar o visto por último?

É uma opção válida para todos os usuários do Instagram. O visto por último é uma opção que deve ser ativada quando o usuário não quiser que os demais vejam suas últimas atividades online, etc. O procedimento é bem simples e pode ser feito através de qualquer dispositivo. Lembrando que não é necessário a instalação de aplicativos de terceiros para realizar a operação.

Entre no Instagram através do celular;

Clique na foto do perfil, que fica localizado na parte inferior da tela;

Clique em “Menu” e posteriormente em “Configurações e privacidade”;

Clique em “Mensagens e respostas ao story”;

Clique em “Status da atividade”;

Clique em “Visto por último”;

Pronto.

Agora todos os usuários não irão mais poder ver o último horário que você entrou online na plataforma. Ideal para quando tiver mensagens a serem respondidas, etc. É uma função nativa do Instagram e pode ser usada por todos os usuários.

Leia mais: Aprenda a liberar R$ 700 pelo PicPay; muita gente tem direito