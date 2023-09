Outubro do PIX: mais de 1.390,00 na conta para quem fizer isso

O mês de setembro está terminando com uma ótima notícia para quem precisa resolver pendência financeiras, quitas dívidas, ou até para quem precisa de dinheiro para uma emergência. Em outubro, aqueles que mantiverem o cadastro no CadÚnico atualizado poderão receber um Pix no valor de até R$ 1.420, graças a um benefício.

O governo federal planeja disponibilizar essa quantia para todos os inscritos no Cadastro Único. Quer saber como proceder para receber o Pix? Continue lendo para saber.

Você pode receber um Pix em outubro! Entenda. / Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Você pode receber um Pix em outubro!

O processo para receber o Pix em outubro é bem simples: basta manter as informações do sistema atualizadas para garantir o recebimento deste auxílio especial. O Cadastro Único desempenha um papel fundamental na administração de diversos benefícios sociais, já que ele reúne dados de todas as pessoas inscritas que recebem apoio do governo. Isto significa que, à medida que novos cidadãos tornam-se elegíveis para ingressar no CadÚnico, eles podem solicitar o recebimento regular do benefício, contribuindo assim para o combate contra a fome e a desigualdade social.

O valor de R$ 1.420 corresponde a um dos benefícios oferecidos pelo CadÚnico, o Bolsa Família. Com pagamentos mensais padronizados de R$ 600, é possível alcançar valores mais altos no programa. Isto acontece porque o benefício é distribuído igualmente entre os membros da família, resultando em um repasse de R$ 142 por pessoa.

Portanto, em um núcleo familiar com até 10 integrantes, é viável receber um total de, aproximadamente, R$ 1.420, até o final do mês. Estes pagamentos são efetuados por meio do aplicativo oficial da Caixa, o Caixa Tem, que é responsável por processar e repassar os valores referentes aos benefícios sociais do governo.

Leia Mais: Caixa Tem bloqueado em setembro/outubro? Veja o que fazer

Confira calendário de pagamento:

Para os beneficiários do Bolsa Família, é importante ficar atento ao calendário oficial de pagamento para o mês de outubro. As datas de repasse são baseadas no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada inscrito. Abaixo, confira as datas de pagamento em outubro:

NIS final 1: 18 de outubro;

NIS final 2: 19 de outubro;

NIS final 3: 20 de outubro;

NIS final 4: 23 de outubro;

NIS final 5: 24 de outubro;

NIS final 6: 25 de outubro;

NIS final 7: 26 de outubro;

NIS final 8: 27 de outubro;

NIS final 9: 30 de outubro;

NIS final 0: 31 de outubro.

Além do pagamento regular de R$ 600, os beneficiários podem também receber benefícios adicionais, como o Auxílio Gás, que estará disponível novamente neste mês.

Auxílio gás: veja quem tem direito

O Auxílio Gás, um dos principais auxílios sociais destinados aos brasileiros, é gerido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). O Vale-Gás beneficia aproximadamente 5,7 milhões de famílias em todo o país, com pagamentos realizados a cada bimestre. Grande parte dos mais de 5 milhões de beneficiários também recebe o Bolsa Família, uma vez que ambos os benefícios são direcionados, exclusivamente, às famílias de baixa renda, que enfrentam situações de vulnerabilidade social.

O Auxílio Gás é um benefício variável que fornece recursos a cada dois meses para que os cidadãos de baixa renda possam adquirir um botijão de gás de 13 kg. Em agosto, o valor do auxílio foi de R$ 108, enquanto em junho, foram disponibilizados R$ 109. Esta variação ocorre devido à diminuição do preço do GLP (Gás Liquefeito de Petróleo). No mês de outubro, os beneficiários inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) receberão os pagamentos nas mesmas datas estabelecidas para o Bolsa Família, de acordo com o NIS (Número de Inscrição Social).

Leia Mais: Consignado do BPC: descubra o valor máximo por empréstimo