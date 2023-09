Atletas amadores podem ter auxílio do governo; veja como pedir

Demonstrando o compromisso do governo federal em valorizar e investir no potencial de atletas brasileiros, consolidando o país como uma potência esportiva mundial, o programa de transferência de renda Bolsa Atleta completou 18 anos de existência em 2023. Continue a leitura, a seguir, e saiba os requisitos para receber o incentivo social.

Programa Bolsa Atleta busca incentivar novos talentos do esporte brasileiro. | Foto: Reprodução

Auxílio para atletas promissores

O Brasil oferece uma variedade de programas sociais liderados pelo governo federal, beneficiando milhões de cidadãos em todo o país.

Além do Bolsa Família e do Auxílio Gás, o governo liderado atualmente pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva, também implementou o Bolsa Atleta, que passou por uma atualização em julho, devido a um projeto de lei. Continue a leitura, logo abaixo, e entenda o que mudou no programa.

Leia mais: Ministro quebra silêncio e faz revelação IMPORTANTE sobre Bolsa Família

O objetivo do Bolsa Atleta

O programa, estabelecido em 2005 e vinculado ao Ministério do Esporte (recentemente recriado), tem como principal propósito oferecer suporte financeiro a atletas de alto rendimento.

Isso significa que diversos atletas podem contar com esse auxílio para garantir uma renda mínima e se dedicar inteiramente ao esporte, representando o Brasil em competições de grande relevância, como os Jogos Pan-Americanos deste ano e as próximas Olimpíadas em 2024.

Como funciona o Bolsa Atleta?

Após a aprovação do novo projeto de lei no Congresso Nacional, o Bolsa Atleta passou por algumas mudanças em suas regras. Agora, para se inscrever no programa, é necessário ter mais de 14 anos e seguir as orientações fornecidas em um edital específico.

O Bolsa Atleta é dividido em cinco categorias diferentes. A categoria nacional, por exemplo, beneficia 5134 esportistas com pagamentos mensais de R$ 925. A categoria internacional é destinada a 1431 indivíduos, oferecendo pagamentos de R$ 1.850.

Há também a modalidade estudantil, que contempla 567 estudantes com auxílio de R$ 370, enquanto 378 atletas de base recebem o mesmo valor. Por fim, 358 atletas paralímpicos são contemplados com valores de R$ 3.100.

Conheça os requisitos

Cada categoria do Bolsa Atleta possui seus próprios pré-requisitos, que podem incluir a filiação a clubes esportivos ou a participação em competições.

Vale destacar que as parcelas também podem ser concedidas a mulheres grávidas e período pós-parto até o sexto mês de vida do bebê. O Bolsa Atleta é normalmente concedido com uma duração de um ano.

Busca por talentos

Além disso, o Bolsa Atleta, além de apoiar os esportistas de alto nível, promove o desenvolvimento esportivo em todo o Brasil, estimulando a formação de novos talentos. Os beneficiários também são incentivados a participar de programas de educação e cidadania, contribuindo para o crescimento integral dos atletas.

Leia também: Bolsa auxílio de R$ 1 MIL da Caixa está com inscrições abertas