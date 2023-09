Michael Gambon: morre ator que viveu Dumbledore em Harry Potter

Segundo ator a viver o lendário mestre dos bruxos na saga Harry Potter, Sir Michael Gambon estava com 82 anos e, segundo informações já confirmadas pela família, astro estava com pneumonia, tendo falecido no hospital nesta quinta-feira (28). Continue a leitura, a seguir, e relembre a carreira do eterno Alvo Dumbledore nas telonas.

Michael Gambon, que interpretou o bruxo Alvo Dumbledore, morre aos 82 anos após ser internado devido a um quadro de pneumonia, segundo informado pela família do astro. | Foto: Montagem / Divulgação

Adeus ao mestre dos bruxos

A indústria cinematográfica perdeu nesta quinta-feira (28) uma figura icônica. Sir Michael Gambon, ator famoso por sua interpretação do personagem Alvo Dumbledore na franquia de filmes “Harry Potter”, faleceu aos 82 anos, após ser internado em um hospital.

A notícia foi confirmada pela família em um comunicado divulgado pela agente de relações públicas Clair Dobbs. Continue a leitura, logo abaixo, e entenda o que aconteceu com o astro, além de conhecer um pouco mais sobre a inesquecível carreira do ator.

Um fim pacífico para Michael Gambon

Segundo a PA Media, Gambon morreu de forma tranquila no hospital. “Estamos devastados ao anunciar a perda de Sir Michael Gambon. Amado marido e pai, Michael morreu pacificamente no hospital com sua esposa Anne e seu filho Fergus ao seu lado, após uma crise de pneumonia”, diz o comunicado.

Uma carreira brilhante

Sir Michael John Gambon iniciou sua carreira no palco no início dos anos 1960, conquistando elogios de gerações de atores. Mais tarde, ele expandiu sua presença para a televisão e o cinema, onde se destacou em uma variedade de papéis memoráveis.

Gambon deixou sua marca em inúmeras produções, incluindo o líder da máfia psicótica em “O Cozinheiro, o Ladrão, Sua Mulher e o Amante”, de Peter Greenaway (1989), e o idoso rei George V, em “O Discurso do Rei”, de Tom Hooper (2010). No entanto, foi sua interpretação de Alvo Dumbledore na série de filmes “Harry Potter” que o tornou um rosto familiar para milhões em todo o mundo.

Vida pessoal e início da carreira

Nascido em 19 de outubro de 1940, em Dublin, Irlanda, Gambon era filho de uma costureira e de um engenheiro. Aos seis anos, ele se mudou com a família para Camden Town, em Londres, quando seu pai procurava trabalho na reconstrução pós-guerra da cidade. Após deixar a escola aos 15 anos, ele iniciou um aprendizado de engenharia e aos 21 anos já estava totalmente qualificado. No entanto, sua paixão pelo teatro, inspirada pelos atores americanos Marlon Brando e James Dean, o levou a uma carreira na atuação.

Reconhecimento e prêmios

Gambon construiu uma reputação sólida no palco nos anos seguintes, tornando-se conhecido principalmente por sua interpretação de Galileu em “Life of Galileo”, de John Dexter, em 1980. Seu talento também foi reconhecido com quatro BAFTAs, três prêmios Olivier e dois prêmios Screen Actors Guild Awards. Gambon foi nomeado Comandante do Império Britânico em 1992 e cavaleiro pelos serviços prestados ao teatro em 1998, algo que ele chamou de “um belo presente”, embora nunca tenha usado o título.

A personalidade cativante de Michael Gambon

Conhecido por sua personalidade travessa, Gambon era famoso por inventar histórias. Durante anos, mostrou a outros atores uma fotografia autografada de Robert De Niro, que ele mesmo havia assinado antes mesmo de conhecer o ator americano.

Aposentadoria

Gambon se aposentou dos palcos em 2015 devido a problemas de memória de longo prazo, mas continuou atuando na tela até 2019. Em 2002, disse a um jornalista que seu trabalho o fez se sentir “o homem mais sortudo do mundo”. Em 1962, Michael se casou com Anne Miller, com quem teve um filho. Apesar de jamais terem se divorciado, anos depois ele também teve outra companheira, Philippa Hart, uma cenógrafa 25 anos mais nova, com quem teve dois filhos.

