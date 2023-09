O aplicativo de mensagens WhatsApp certamente pode ser considerado uma extensão em nosso modo de se expressar. Seja pela praticidade em resumir um assunto em um simples áudio, ou no momento de compartilhar momentos especiais através de imagens ou vídeos. No entanto, até hoje, a qualidade das mídias enviadas eram constantemente comprometidas pela configuração do próprio aplicativo. Felizmente, temos a solução que possibilitará que você envie vídeos em alta definição para quem quiser. Saiba como fazer, a seguir.

Aprenda a enviar vídeos longos pelo WhatsApp com boa resolução. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Vídeos em alta resolução

O WhatsApp, um dos aplicativos de mensagens mais utilizados em todo o mundo, lançou recentemente uma nova funcionalidade que permite aos seus usuários compartilhar vídeos e fotos em alta qualidade, sem qualquer perda de dados. Esta atualização foi uma resposta às reclamações frequentes dos utilizadores que se mostravam insatisfeitos com a qualidade das imagens e vídeos enviados ou recebidos, uma vez que estes eram frequentemente comprimidos resultando na perda de qualidade.

Segundo informações fornecidas pela equipe do WhatsApp, a plataforma impõe um limite de 16 MB para o tamanho máximo das fotos e vídeos compartilhados, o que acabava resultando no corte ou perda de qualidade em vídeos mais longos. No entanto, existe uma forma simples de contornar esta limitação Continue a leitura, logo abaixo e aprenda como fazer.

Leia mais: Nova extensão do WhatsApp permite ler o que foi apagado e borrar mensagens

Compressão de mídias pelo WhatsApp

A compressão de vídeos e fotos tem como principal objetivo garantir a rapidez e eficiência na sua transmissão, especialmente em situações de conexões mais lentas ou instáveis. Além disso, a definição de um limite de tamanho para os arquivos ajuda a evitar que o armazenamento do dispositivo fique rapidamente lotado.

No entanto, se você pensava que apenas vídeos e imagens eram comprimidos, está enganado. Arquivos enviados como documentos, por exemplo, ainda sofrem uma leve compressão, embora esta seja significativamente menor do que quando são enviados como anexos normais. As fotos enviadas em alta definição terão uma qualidade entre 9 e 16 megapixels, enquanto as enviadas com qualidade padrão terão entre 1,5 e 4 megapixels.

Como envio vídeos em alta qualidade?

Enviar vídeos longos em alta qualidade através do WhatsApp não é uma tarefa complicada, e não é necessário recorrer a aplicações adicionais. Veja como o fazer:

Abra uma conversa no WhatsApp. Toque no ícone de anexo e escolha a opção “Documento”. Selecione o vídeo desejado a partir dos ficheiros do seu dispositivo. Está pronto! Agora pode enviar vídeos sem compressão de dados.

Uma das vantagens deste recurso é que permite o envio de arquivos de mídia com até 2 GB de tamanho, sendo válido tanto para utilizadores de Android como de iOS.

Leia também: WhatsApp “de vidro” é a nova sensação para estilizar o app