Aprenda como economizar! ESTAS ações funcionam de verdade

Para manter uma vida financeira minimamente saudável, é necessário aprender a economizar, nem sempre quem ganha mais tem uma vida financeira superior àquele que ganha menos, já que o “pulo do gato” está em quem consegue economizar a maior parte do capital, claro, sem tirar dinheiro de áreas importantes. Por isso, confira as melhores técnicas para conseguir economizar no dia a dia.

Saiba exatamente o valor que entra todos os meses

O primeiro passo, é saber exatamente o valor que entra no “caixa” todos os meses, para apenas após isso, conseguir planejar o que irá fazer com o dinheiro ganho mensalmente. Isso é mais difícil para os autônomos, todavia, uma maneira de saber dessa informação, é fazendo uma média dos ganhos nos últimos 90 dias.

Após saber o valor que entra mensalmente, chegou a hora de dividir as áreas que mais gasta, sem esquecer de deixar um pouco para diversão e lazer. As mais comuns são: contas recorrentes (água, luz, energia e supermercado), cuidados médicos, lazer e se for o caso, escola das crianças, mas este último pode entrar no setor de contas recorrentes.

Após isso, com base no salário mensal, faça o cálculo do valor máximo que pode gastar em cada setor, por exemplo, no máximo R$ 300 por mês para lazer, isso dá cerca de R$ 75 por final de semana. O único setor que não é possível limitar, são os cuidados médicos, então é para isso que existe o fundo de segurança.

Dicas que irão te fazer economizar até 3 vezes mais

A maioria das compras são feitas no impulso, mais de 50% delas, a pessoa nem precisa de fato no momento, mas acredita que a oferta é boa e acaba comprando, por isso, algumas ações podem evitar isso:

E-mail? jamais!

Ao entrar em algum site de loja ou até mesmo em estabelecimentos físicos e solicitarem o seu e-mail, evite fornecer. Pois eles podem usar para e-mail marketing e isso pode acabar fazendo com que você compre algo sem necessidade, apenas porque foi induzido a comprar, ao ler a mensagem.

Sempre veja quanto está sua fatura de crédito

Outra dica é sempre verificar a fatura do cartão de crédito para saber em qual valor ela está. Pois na maioria das vezes, não são as compras altas que prejudicam, mas sim, as compras pequenas.

Pois o cliente acaba confiando que “é pouca coisa”, mas quando vai analisar a fatura, acaba conferindo o prejuízo causado pela “pouca coisa”.

Fuja de promoções

Por fim, não dê atenção para as promoções, na maioria das vezes, elas são boas para os vendedores, para os lojistas e para os fornecedores, menos para o cliente de fato. Principalmente em datas comemorativas, é comum ver produtos sendo vendidos pela metade do dobro.

Portanto, só compre algo se de fato estiver precisando, caso contrário, priorize economizar para que a vida financeira continue estável.

