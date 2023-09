O que é o CRAS e quais benefícios podem ser conseguidos por lá

Muitas pessoas que já ouviram falar da sigla CRAS, ainda não sabem o que significa e a grande importância que os centros de assistência social têm na vida de muitos brasileiros.

Neste artigo, explicaremos para que serve o CRAS, quais serviços e benefícios são oferecidos por ele. Continue a leitura.

O que é e para que serve o CRAS? quais são os benefícios que ele oferece? | Crédito Imagem: Prefeitura Municipal de Ubatuba-SP

O que é o CRAS?

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é uma unidade pública que oferece serviços, programas e benefícios para famílias e pessoas que se encontram em situações de vulnerabilidade e risco social.

O CRAS é responsável por organizar serviços de proteção social básica do Sistema Único de Assistência Social.

Para que serve o CRAS?

O CRAS tem o objetivo de desenvolver as potencialidades, o protagonismo e a autonomia dos indivíduos por meio do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, além de ampliar e garantir o acesso aos direitos de cidadania.

O planejamento dos serviços necessários às famílias e indivíduos é feito por meio da busca ativa e preventiva, o que possibilita compreender amplamente a realidade social dessas pessoas.

Quem tem direito ao CRAS?

O CRAS atende pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, por exemplo:

a ausência de renda;

acesso precário aos serviços;

vínculos familiares e comunitários fragilizados;

Ou seja, isso quer dizer que qualquer criança, idoso, beneficiário do BPC, pessoa com deficiência, entre outros, tem direito aos serviços do CRAS.

Serviços oferecidos pelo Centro de Referência de Assistência Social

Os serviços oferecidos pelo CRAS estão separados da seguinte maneira:

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)

O PAIF é o serviço de maior importância no CRAS e é por meio dele que se desenvolvem os trabalhos sociais com as famílias.

A equipe de referência do CRAS, que trabalha no PAIF, deve estar livre da visão tradicional de assistencialismo e as ações devem garantir que as famílias que estão invisíveis para o poder público tenham acesso aos serviços, como toda a sociedade.

Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV)

Os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos tem por objetivo oferecer à população que vivencia situações de vulnerabilidade social, novas oportunidades de reflexão acerca da realidade social, contribuindo dessa forma para a planejamento de estratégias e na construção de novos projetos de vida.

Serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosos

O Serviço de proteção social básica no domicílio tem por objetivo promover o acesso de pessoas com deficiência e idosas a todos os serviços da rede socioassistencial, prevenindo situações de risco, exclusão e o isolamento.

Dos serviços citados, o volume maior de ações feitas está concentrado no PAIF, que consiste em atender a família, acolher e entender qual o seu contexto, elencando vulnerabilidades e traçando estratégias para suas superações.

Quais são as principais atribuições do CRAS?

As principais atribuições dos funcionários do CRAS, podem ser distribuídas da seguinte forma:

Atendimento e acompanhamento familiar;

Atendimento direto e indireto do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;

Atividades envolvendo grupos de famílias da comunidade;

Cadastro, recadastro, atualização cadastral e desbloqueio do Cadastro Único para recebimento do Auxílio Brasil;

Registro no Cadastro Único para desconto na conta de energia, isenção da taxa de inscrição em concursos públicos e pedido de conversor digital;

Concedimento de benefícios eventuais, como cesta básica, auxílio funeral, auxílio natalidade, com o intuito de superar vulnerabilidades temporárias;

Encaminhamento para o mercado de trabalho;

Encaminhamento para a rede socioassistencial e demais órgãos públicos, conforme o caso;

Agendamento de perícia no INSS.

Como agendar atendimento ao CRAS?

O atendimento em uma unidade do CRAS depende exclusivamente da região em que a pessoa reside.

É possível que o agendamento seja feito de forma presencial ou por meio do acesso ao site da prefeitura em que a pessoa reside.

Também é possível que as famílias que não façam o agendamento de forma espontânea, sejam localizadas por meio da busca ativa que as equipes de referência fazem no território.

Como saber qual é o CRAS do meu bairro?

Além de poder acessar o site da prefeitura de onde você reside, é possível saber o CRAS do seu bairro.

Após acessar o site, pelo computador, na parte superior da tela você pode selecionar o estado e o município que reside, e automaticamente o site mostrará o mapa da sua região.

A navegação é muito simples, e para encontrar o CRAS do seu bairro basta ampliar o mapa e clicar nos símbolos de casas que aparecem na tela. Todas as informações referentes à unidade do CRAS desejada aparecerão ao lado esquerdo da tela.

