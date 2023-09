Nova ferramenta do WhatsApp já está disponível no app

O WhatsApp continua a surpreender com suas novas funções. Durante anos, manteve-se como o principal aplicativo de mensagens instantâneas e, ao que tudo indica, seguirá nessa liderança.

Os canais, até então conhecidos por sua simplicidade e eficiência, agora contam com uma nova função que promete transformar a maneira como os usuários interagem e consomem conteúdo. A novidade chega em um momento de intensa competição no mundo dos aplicativos de mensagens, onde cada atualização pode significar a conquista de milhões de novos usuários ou a retenção dos atuais. Vamos mais conhecer os detalhes!

Nova ferramenta do WhstaApp já está disponível no app, fique atento. | Crédito Imagem: Classic Exame

WhatsApp lança NOVA função para os canais

O recurso em destaque é o filtro de busca avançada em canais. Ainda não foi lançado por completo, mas está em processo de implementação, sendo disponibilizado gradualmente até alcançar distribuição mundial, o que deve acontecer em breve. Atualmente, poucos usuários de iOS e Android com as versões mais recentes do aplicativo têm a sorte de usufruir dessa novidade, que promete simplificar a experiência do usuário.

Filtros de Pesquisa Avançada em Canais

Segundo pesquisas, o WhatsApp continua a desenvolver novos recursos e melhorias para os canais, a inovadora ferramenta de transmissão que permite a todos receber as atualizações desejadas.”

O aplicativo tem implementado melhorias contínuas para tornar a experiência do usuário mais agradável e eficaz. Uma dessas inovações é o Filtro de Pesquisa Avançada em Canais.

“O WhatsApp agora permite que os usuários explorem novos canais, mesmo sem possuir informações detalhadas sobre eles, graças ao novo recurso de filtros de pesquisa avançada”, conforme divulgado.

Foi revelado também que essa nova funcionalidade permitirá uma pesquisa avançada para que os usuários acessem os canais mais populares e frequentados do país de sua escolha.

Os canais do WhatsApp representam “uma ferramenta unidirecional para os administradores enviarem textos, fotos, vídeos, stickers e enquetes”, conforme detalhado no blog oficial do WhatsApp.

Esse novo recurso facilitará buscas mais específicas, permitindo que os usuários encontrem canais que se alinhem aos seus interesses e localização.

Essa atualização certamente facilitará o acesso a canais relevantes para nós, baseado nos nossos interesses e localização.

