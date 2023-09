INSS: 79 grupos de pessoas receberão pagamento adiantado

O pagamento dos benefícios previdenciários e assistenciais a moradores das cidades atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul será antecipado.

Mais de 700 mil pessoas poderão contar com o auxílio liberado pelo Ministério da Previdência Social, por meio do INSS.

O objetivo da ação é transferir o benefícios extras para os cidadãos que foram fortemente prejudicados pelas chuvas.

Acompanhe quais são os 79 grupos de pessoas que receberão o benefício adiantado.

Iniciativas do INSS em andamento

Para que essa ação seja mais ágil, o órgão já está realizando algumas ações. Veja mais sobre quais são:

Pagamento dos benefícios de prestação continuada previdenciária e assistencial pelo prazo do estado de calamidade (180 dias);

Disponibilização, mediante opção do beneficiário, de valor correspondente a uma renda mensal do benefício devido, exceto nos casos de benefícios temporários;

Atendimento prioritário na análise e conclusão dos requerimentos de concessão inicial de benefícios previdenciários e assistenciais, em relação aos beneficiários dos municípios em estado de calamidade pública, ainda que requeridos em outros municípios.

Antecipação do pagamento INSS

Como iniciativa, o órgão também já está fazendo a antecipação para todos os benefícios previdenciários e assistenciais, para o primeiro dia útil do cronograma.

Todos os beneficiários do caso, irão receber no dia 25 de setembro, independente do final de benefício e de ser maior ou até o salário mínimo.

Já a parcela deve ser solicitada no banco onde o segurado recebe o benefício.

Ela é dividida em 36 vezes sem juros e correção monetária a partir do terceiro mês da opção.

Quando a pessoa faz a opção pelo benefício extra, a análise ocorre em 5 dias úteis. Em alguns casos, o valor pode ser liberado imediatamente quando há disponibilidade de dinheiro.

Para os benefícios cuja cessação esteja prevista para ocorrer em data anterior à 36ª parcela, a quantidade deverá ser adequada, para permitir a quitação total.

Municípios que recebem pagamento INSS antecipado

Será antecipado R$1,21 bilhão para pagamentos e benefícios aos 79 municípios no Sul em estado de calamidade pública. Veja abaixo quais são:

1-Caxias do Sul

2-Coqueiros do Sul

3-Cachoeira do Sul

4-Palmeiras das Missões

5-Boa Vista das Missões

6-Passo Fundo

7-Sarandi

8-Getúlio Vargas

9-Lajeado do Bugre

10-Santo Expedito do Sul

11-Mato Castelhano

12-Erechim

13-Santa Maria

14-Ibiraiaras

15-Nova Bassano

16-São Jorge

17-Bento Gonçalves

18-Protásio Alves

19-Marau

20-Casca

21-Estação

22-André da Rocha

23-Vacaria

24-Cruz Alta

25-Chapada

26-Montauri

27-Santo Antônio do Palma

28-Água Santa

29-Nova Araçá

30-Campestre da Serra

31-Carlos Barbosa

32-Camargo

33-Panambi

34-São Domingos do Sul

35-Sagrada Família

36-Paraí

37-Jacuizinho

38-Lagoão

39-Santo Ângelo

40-Boa Vista do Buricá

41-Sede Nova

42-Eugênio de Castro

43-Santo Cristo

44-Farroupilha

45-São Sebastião do Caí

46-Jaguarí

47-Ciríaco

48-Sertão

49-Muliterno

50-Candelária

51-Lajeado

52-David Canabarro

53-Estrela

54-Arroio do Meio

55-Montenegro

56-Novo Hamburgo

57-Encantado

58-Muçum

59-Roca Sales

60-Colinas

61-Imigrantes

62-Santa Tereza

63-Sapiranga

64-Cachoeirinha

65-Vanini

66-Nova Roma do Sul

67-Serafina Corrêa

68-Bom Retiro do Sul

69-Cotiporã

70-São Nicolau

71-Cruzeiro do Sul

72-Bom Jesus

73-Ipê

74-Espumoso

75-Charqueadas

76-Coxilha

77-Taquari

78-Itapuca

79-São Jerônimo

