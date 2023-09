Não se engane. Existe uma planta que desperta verdadeiro fascínio com sua linda e delicada flor roxa, mas que esconde um segredo mortal em suas propriedades. Portanto, se você viu a foto e pensou que a exuberante maravilha da natureza poderia ficar incrível em seu jardim, pense duas vezes após ler mais detalhes sobre a perigosa planta chamada Acônito, logo abaixo.

Linda e roxa, mas esta flor pode matar em menos de 20 minutos. | Foto: Mariya / Pixabay

Bela, delicada e mortífera

Uma planta com flores roxas tão belas e delicadas poderia ficar incrível em qualquer jardim, não é? O que talvez não tenha passado pela sua cabeça é que uma dessas maravilhas da natureza possa ser mortal. Estamos falando do Acônito, uma planta venenosa capaz de tirar a vida de um ser humano em míseros 20 minutos.

Esta planta exótica está exposta em um dos jardins mais peculiares da Inglaterra: o Poison Garden, onde mais de 100 variedades de plantas tóxicas se abrigam. Continue a leitura para saber curiosidades fascinantes e mortais desta bela flor roxa, logo abaixo.

Conhecendo a morte de perto

O Acônito é uma planta herbácea pertencente à família das ranunculáceas, e que tem suas raízes nas regiões montanhosas da Europa e Ásia, mas também encontra espaço em outras partes do planeta. Sua designação científica é Aconitum napellus, no entanto, ela responde a vários nomes populares, como capacete-de-júpiter, capuz-de-frade, casco-de-júpiter, napelo, anapelo e matalobos.

Uma das plantas mais venenosas do planeta

O Acônito ostenta uma aparência fascinante, com flores predominantemente roxas, ocasionalmente brancas, que lembram um elmo. Seu crescimento pode alcançar até 1,5 metro de altura, exibindo folhas de coloração verde-escura, palmeadas e recortadas.

Apesar de ser empregada com finalidade ornamental em alguns jardins, o manuseio requer extrema cautela, já que o Acônito é reconhecido como uma das plantas mais venenosas do planeta. A razão disso reside na presença de alcaloides extremamente potentes em todas as suas partes, com destaque para raízes e sementes. Estes alcaloides podem afetar gravemente o sistema nervoso e o sistema cardíaco, desencadeando sintomas que incluem formigamento na língua, náusea, vômito, diarreia, dor abdominal, arritmias, paralisia e convulsões.

Perigosa até para jardineiros

É importante notar que a quantidade letal de Acônito para um adulto gira em torno de 2 gramas de raiz ou 3 miligramas de alcaloide puro. A intoxicação pode ocorrer por ingestão acidental ou intencional da planta ou de seus derivados, bem como por contato direto com a pele ou mucosas. Um triste incidente ocorreu em 2014, quando um jovem jardineiro perdeu a vida na Inglaterra após tocar na raiz de Acônito por cerca de uma hora.

Acônito e suas propriedades medicinais

Apesar de seu veneno mortal, o Acônito também é reconhecido por suas propriedades medicinais. Na homeopatia e na medicina tradicional chinesa, a planta é utilizada para tratar uma variedade de problemas de saúde, tais como ansiedade, medo, fobias, asma, bronquite, congestão pulmonar, pneumonia, febre com delírios, feridas na pele, gota, gripe, laringite, reumatismo e úlceras.

Contudo, é essencial destacar que o uso do Acônito deve ser restrito à orientação médica, com doses altamente diluídas e rigorosamente controladas. Qualquer erro na dosagem ou preparação pode ter consequências fatais. Assim, o Acônito se revela uma planta que demanda respeito e cuidado, pois pode ser tanto remédio quanto veneno, dependendo de como é administrado.

Acônito x Harry Potter

Se você já leu algum livro da famosa saga do bruxinho Harry Potter, certamente viu seus olhos brilharem ao ler a palavra “Acônito” neste texto. Como mencionamos no início, um dos nomes populares da planta é mata-lobo e, tanto nos livros como nos filmes e até games da emblemática história criada por J.K Rowling, o Acônito é usado em poções mágicas feitas por bruxos para, vejam só, diminuir os efeitos de transformação em lobisomens (!!!). Apesar de ser tratado em um conto fantástico, a trama também oferece um serviço em prol da saúde, ao também destacar que em doses altas o acônito poderia ser fatal.

