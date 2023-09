Streaming de graça e com muitas produções está disponível

Os aplicativos de streaming estão passando por uma fase de grandes mudanças. Algumas até um tanto exageradas e que não caíram tanto no gosto dos usuários mais fiéis, ao anunciarem aumento nos preços de suas assinaturas e meios para combater o compartilhamento de senhas. Contudo, ainda existem algumas alternativas boas e 100% gratuitas para quem não deseja mais pagar tanto para assistir ótimos conteúdos de entretenimento. Saiba mais detalhes, a seguir, sobre o concorrente leal da famosa gigante dos streamings.

Conheça o Libreflix, a plataforma de streaming totalmente gratuita com grande variedade de filmes, documentários e séries. | Foto: Reprodução

Entretenimento totalmente grátis

A área das plataformas de streaming está passando por uma fase de grandes mudanças. Recentemente, muitas dessas plataformas anunciaram aumentos nos preços de suas assinaturas e implementaram estratégias para combater o compartilhamento de senhas.

No entanto, no Brasil, surgiu uma alternativa que segue um caminho completamente diferente. Continue a leitura, logo abaixo, e saiba mais sobre o concorrente leal da famosa gigante dos streamings que todo mundo já conhece.

Filmes e documentários 0800

Apresentamos, então, o Libreflix, uma plataforma repleta de filmes, documentários e conteúdo audiovisual, e o melhor de tudo, totalmente gratuita. Essa iniciativa independente opera com base na colaboração e mantém seu código-fonte aberto, o que significa que qualquer usuário pode contribuir para a melhoria contínua da plataforma ou personalizá-la de acordo com suas necessidades.

O streaming gratuito

O Libreflix foi idealizado por Guilmour Rossi, com uma visão clara de democratizar o acesso à cultura e ao conhecimento audiovisual. Se por um acaso você ainda não tinha conhecimento da existência deste catálogo, vale muito à pena conhecer. O fato de ser gratuito por si só já torna o Libreflix uma opção atraente para aqueles que não podem arcar com os custos das assinaturas das plataformas de streaming, que, aliás, estão se tornando cada vez mais caras, mesmo nas opções mais populares do mercado.

O Libreflix também leva em consideração as regras referentes aos direitos autorais, fazendo da transmissão online gratuita uma valiosa opção nesse sentido. Mas não é só isso. O seu modelo colaborativo dá aos usuários, e até mesmo profissionais como cineastas e produtoras independentes a chance de compartilharem seus conteúdos, fazendo com que ele chegue ao maior público possível.

Como acessar o Libreflix

A acessibilidade da plataforma é bastante descomplicada. Não é preciso realizar enormes cadastros, o que dá ao Libreflix a possibilidade de funcionar em quase qualquer navegador ou dispositivo. Para ter acesso, é só visitar o site libreflix.org e dar início à busca do que for do seu interesse. Se preferir acessar a plataforma através de dispositivos móveis com sistema Android, existe um app disponível. No entanto o aplicativo espera por liberação na loja oficial do Google.

Enquanto não é aprovado, o usuário consegue efetuar o download do arquivo .apk no próprio site do Libreflix. Para funcionar a partir do arquivo, é necessário habilitar de modo temporário a opção “Fontes desconhecidas” em configurações do dispositivo, tornando possível assim a instalação de apps fora da Google Play Store. Se você prefere acessar o Libreflix pelo pc, também existe um software para computador disponível no site oficial da plataforma.

Variedade de conteúdo

No que diz respeito ao conteúdo, você perceberá que o Libreflix não se limita apenas a produções independentes. A plataforma oferece uma ampla gama de filmes clássicos, séries, documentários e conteúdo infantil, tornando-a adequada para todas as idades e gostos. Isso significa que o Libreflix atende a uma variedade de interesses e públicos, tornando-se uma opção versátil para quem procura entretenimento ou conhecimento audiovisual.

