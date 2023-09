Por que limpar o nariz com papel higiênico pode ser um GRAVE ERRO

Todo mundo já pegou um resfriado ou até mesmo uma alergia que deixou o nariz escorrendo ou espirrando toda hora, nessas horas queremos fazer de tudo para se livrar desse incômodo, e usamos o papel higiênico, no entanto, realmente será que essa é uma prática segura?

Conforme os especialistas o uso do papel higiênico para limpar o nariz, ao contrário do que todos pensam ele pode ser mais prejudicial do que benéfico. Pois esse produto contém partículas de poeira que quando se soltam quando rasgamos poder ser inaladas e causa problemas respiratórios.

veja os riscos de limpar o nariz com papel higiênico. Imagem: FreePik

Risco de usar papel higiênico para limpar o nariz

O papel higiênico é feito com papel tissue, que é um material com fibras recicladas da celulose da madeira, e essas fibras conferem ao papel higiênico propriedades como finura, leveza e absorção. Elas também fazem com que o papel libere partículas de poeira quando é cortado.

Essas partículas são pequenas que podem entrar no sistema respiratório sem a gente conseguir notar e se acumular nos pulmões. Um estudo que foi feito pela Procuradoria Federal do Consumidor (Profeco) e também pelas autoridades de saúde da Espanha, mostraram que essa exposição pode estar relacionada a algumas doenças pulmonares como por exemplo, rinite, asma, alveolite e até mesmo a fibrose pulmonar.

Alternativas mais saudáveis

Além desses riscos respiratórios que citamos, o papel higiênico também pode irritar e inflamar a pele do nariz, principalmente se for usado com frequência, além disso pode piorar os sintomas do corrimento nasal ou aumentar as chances dessa infecção. É por isso que os especialistas recomendam evitar o uso do papel higiênico para limpar o nariz, existem opções mais saudáveis.

Uma opção mais adequada também para poder limpar o nariz é lenços de tecidos, que são macios e não soltam poeira. Entretanto, caso você tenha uma doença respiratória é necessário usar lenços descartáveis que evitam a propagação de germes. Jogue no lixo assim que usá-los.

Orientação de um médico

Se uma pessoa ficar com sensação estranha como coceira persistente, dor, vermelhidão após o uso do papel higiênico no nariz, é necessário procurar um médico para pedir uma orientação. Os profissionais de saúde são capazes de avaliar a situação e diagnosticar possíveis problemas e também fornecer um tratamento adequado para garantir a sua saúde e o bem-estar.

