Mais que um cheiro agradável para nós e perceptível para quem está ao nosso redor, a escolha de um novo perfume é uma decisão muito pessoal e única, onde muitas vezes o que define o novo aroma que você chamará de ‘seu cheiro’ é a sua personalidade e o seu estilo de vida. Continue a leitura para saber mais detalhes sobre as 12 opções de perfumes que você precisa conhecer.

12 cheiros que você precisa conhecer! Perfumes que encantam. | Foto: montagem / Divulgação.

Fragrâncias dignas de aplausos

O início de uma nova temporada é o momento perfeito para explorar novos aromas e descobrir um novo perfume para adorar. Mais que um cheiro agradável para nós e perceptível para quem está ao nosso redor, a escolha de um novo perfume é uma decisão muito pessoal e única, onde muitas vezes o que define o novo aroma que você chamará de ‘seu cheiro’ é a sua personalidade e o seu estilo de vida. Continue a leitura para saber mais detalhes sobre as 12 opções de perfumes que você precisa conhecer.

Leia mais: Cheiro renovado: 3 perfumes que serão ideais para a primavera 2023

Conheça 12 perfumes com aromas fascinantes

Veja, logo abaixo, a lista com 12 ótimas opções para experimentar e encontrar o seu novo aroma favorito.

1. Inverness Eau De Parfum, da MEMO Paris

A MEMO Paris, a renomada casa de fragrâncias parisiense, recentemente lançou sua mais recente criação, inspirada na deslumbrante cidade de Inverness, localizada nas Highlands da Escócia. Essa cidade, situada às margens do rio Ness, é famosa por seus lagos serenos, castelos centenários e densas florestas. Essa atmosfera idílica foi habilmente traduzida em fragrância, com notas de sândalo e cedro que evocam calor e aconchego.

2. Arancia La Spugnatura Blu Mediterraneo, da Acqua Di Parma

Esta é uma edição limitada da renomada casa italiana Acqua Di Parma. O destaque desta fragrância unissex é o método exclusivo de extração chamado La Spugnatura, praticado apenas por artesãos selecionados na Itália. Esse método permite uma coleta mais rica e delicada das essências, resultando em uma fragrância com um perfil cítrico. Suas notas vibrantes de limão e tangerina são equilibradas com amêndoa amarga, pimenta preta e um leve toque de madeira de cedro e almíscar.

3. Meia-Noite, da Tânia Bulhões

A marca Tânia Bulhões, que recentemente entrou no segmento de perfumaria pessoal, oferece o Meia-Noite, uma fragrância com um perfil amadeirado. Notas de musk, pimenta-negra, frésia e sândalo se combinam para criar uma experiência olfativa única. Além disso, a linha oferece outras nove fragrâncias, tanto para homens quanto para mulheres, proporcionando uma variedade de opções para escolher.

4. Signature Absolue, da Montblanc

O mais novo Eau de Parfum feminino da grife alemã Montblanc é uma fragrância floral e intensa. Notas de mandarina e pera no topo se misturam harmoniosamente com ylang-ylang, tuberosa, plumeria, fava tonka e cedro, resultando em uma fragrância sensual, perfeita para ocasiões especiais.

5. Bulgari Man Rain Essence

Inspirado na chuva, o mais recente lançamento de perfumaria da maison italiana Bulgari oferece uma assinatura fresca e mineral, com toques de almíscar amadeirado. Esta fragrância elegante e sofisticada incorpora essência de chá verde e laranja, notas de lótus branca, madeira mineral e âmbar.

6. Fabulous Yuzu, da Mancera

A mais recente adição à marca de perfumaria de nicho Mancera é o Fabulous Yuzu, destacando o yuzu, um cítrico japonês. Este ingrediente é combinado com notas de sândalo, tangerina, fava tonka, jasmim e mimosa, resultando em uma fragrância cítrica, fresca e floral.

7. Pansy Eau De Parfum, da Leland Francis

Se você é fã de fragrâncias divertidas e frutadas, vai adorar o Pansy, que é repleto de notas de frutas e bagas. Esta fragrância inclui limão, laranja, cereja preta, framboesa, alecrim, sálvia e patchouli, que se combinam para criar um aroma doce e caloroso.

8. Father Figure Eau De Parfum, da Phlur

Para aqueles que desejam uma fragrância com uma sensação de frescor e descontração, o Father Figure Eau De Parfum da Phlur é uma excelente escolha. Com notas de lírio d’água, figo, brotos de cassis, raiz de íris, orvalho de jasmim, almíscares, baunilha de Madagascar, folha de patchouli e sândalo, esta fragrância foi idealizada pelo perfumista Frank Voelkl, inspirado por jardins. As notas se unem para criar uma fragrância sensual e refrescante.

9. Magician Eau De Parfum, da ARgENTUM

O nome intrigante deste perfume, “O Mágico”, já desperta curiosidade. A marca descreve esta fragrância como ardente e temperada com pimenta, apresentando notas de lascas secas de cedro, mirra, pimenta preta, cravo-da-índia, chili e âmbar. Como o nome sugere, é uma alquimia perfumada que resulta em uma fragrância nítida e repleta de especiarias. Além disso, a ARgENTUM oferece outras 11 fragrâncias “Arquétipos” para explorar, caso você queira experimentar mais opções.

10. KLĒA Eau De Parfum, da Brandt

A fragrância KLĒA da Brandt é tão popular que você pode considerar-se sortudo se encontrá-la em estoque. É uma fragrância complexa, elegante e cheia de camadas, com notas que incluem bergamota, folha de oliveira, lírio d’água, sal marinho, âmbar, almíscar egípcio, fava tonka, cedro e papiro. A Brandt a descreve como uma “odisseia de opulência”, uma definição justa para essa fragrância que emana confiança e poder.

11. Coffee Cloud Body Mist, da Good Chemistry

O Coffee Cloud Body Mist da Good Chemistry é perfeito para aqueles que gostam de aplicar fragrância em todo o corpo, desde os pulsos até o pescoço e até mesmo o cabelo. Disponível em oito fragrâncias, uma das quais é a “Coffee Cloud”, este body mist apresenta notas de bergamota, café espresso e cedro. É uma fragrância acolhedora, com um toque de café espresso para estimular corpo e mente.

12. Ethereal Wave Eau De Parfum, da Liis

A fragrância mais recente da marca Liis é a Ethereal Wave, que combina notas de bergamota, cardamomo, chá branco, chá preto e almíscar aveludado. Essas notas se fundem para criar um aroma luxuoso, fresco e encantador, adequado para qualquer momento ou ocasião do dia. É uma escolha ideal para os amantes de fragrâncias florais.

Leia também: A beleza natural de quem tem cabelo cacheado: 3 cortes que valorizam

*com informações da Forbes.