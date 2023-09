Nubank recebe sinal verde do BC; veja o que muda agora

O Nubank por mais um momento inovou no segmento brasileiro de finanças e com a autorização do Banco Central lançou a sua mais nova ferramenta. Com o sinal verde do Banco Central — agora a fintech poderá operar sem qualquer problema o NuPay For Business, consolidando ainda mais a presença dessa modalidade de pagamentos no cenário de compras brasileiro. Saiba como funciona a ferramenta e onde pode ser usado.

Nubank revela grande novidade

O NuPay é uma ferramenta de pagamentos do Nubank. Nesta última semana foi revelado que o Banco Central havia confirmado a licença do Nubank em operar também no setor de pagamentos. Haja vista que a ferramenta estava em teste por alguns usuários.

A autorização irá permitir que o Nubank tenha dentro de sua linha de produtos oferecidos — a modalidade de pagamentos. Seguindo o mesmo caminho da fintech adquirida: Spin Pay. Haja vista que toda adição de ferramentas em instituições deve ter a autorização do Banco Central.

Agora os clientes podem realizar compras online de maneira simplificada. Usando o aplicativo do Nubank para confirmar compras e obter parcelamentos exclusivos. Isso pode fornecer aos clientes inúmeras vantagens.

Principalmente acerca da facilidade de não ser necessário inserir os dados do cartão de crédito em sites e plataformas online. O consumidor irá ter a flexibilidade de realizar parcelamentos sem juros e confirmar contas em questão de segundos — com poucos cliques no aplicativo.

Além disso, realizando os pagamentos pelo NuPay — é possível ter limites adicionais de crédito na compra de determinados produtos ou em lojas parceiras.

Onde pode ser usado o NuPay?

O NuPay pode ser usado em inúmeras plataformas de comércio digital. Existem várias plataformas conhecidas que já aceitam o NuPay como uma modalidade de pagamentos.

Como é o caso das Lojas Vivo, Aiqfome, Baw Clothing, Cobasi e muito mais. Com a autorização do Banco Central à nova modalidade do Nubank — tudo indica que outros estabelecimentos irão aderir ao NuPay como modalidade de pagamentos.

Haja vista que cada vez cresce mais o número de clientes do Nubank. Lembrando que é um dos bancos digitais mais populares do Brasil e líder na liberação de cartões de crédito.

Tudo indica que até o início do segundo semestre de 2024, o Nubank terá expandido ainda mais este setor e terá integrado a modalidade de pagamentos nos grandes comércios eletrônicos do Brasil e do mundo — sem contar nas lojas físicas espalhadas pelo país.

Com isso trazendo muito mais conforto e segurança aos clientes da instituição. Haja vista que o golpe envolvendo cartões de crédito é um dos que mais crescem no país. Por isso a importância de estar atento quanto aos dados inseridos e principalmente na confiabilidade nas instituições de pagamentos.

