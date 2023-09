Atenção motorista Uber! Novos cancelamentos; entenda

Restrições da Uber – A popular empresa de transporte por aplicativo, Uber, acaba de divulgar uma mudança significativa que promete afetar diversos motoristas da categoria Comfort: a partir de janeiro de 2024, uma lista de aproximadamente 30 modelos de carros será desautorizada para transportar passageiros. Se você é motorista ou passageiro assíduo dessa categoria mais requintada do serviço, é bom ficar atento.

A Uber anunciou a exclusão de diversos carros da lista de veículos autorizados a operar pelo aplicativo. Foto: divulgação

Uber limita carros permitidos

Esta transformação, que entrará em vigor no começo do próximo ano, visa atualizar o padrão de veículos dentro da categoria Comfort, o que sugere um esforço da Uber em oferecer uma experiência ainda mais agradável e exclusiva aos seus usuários. Entre os modelos que serão descontinuados estão o CAOA Chery Tiggo 7 Pro, Chevrolet Blazer, Fiat Bravo, entre outros. Vale ressaltar que esses veículos continuarão aceitos pelo aplicativo até o final do ano corrente.

Mas não é apenas o modelo do carro que a Uber considera para permitir ou não a atuação dos motoristas na categoria Comfort. Outros critérios incluem o ano de fabricação do veículo e características específicas, como ter ar-condicionado, possuir quatro portas e ter a capacidade de transportar no mínimo cinco passageiros. Esses elementos fazem parte do conjunto de exigências que a empresa impõe para assegurar um certo padrão de qualidade.

Além dos critérios relacionados ao veículo, os motoristas também são submetidos a uma avaliação que pode influenciar em sua elegibilidade para receber chamadas na categoria Comfort, que geralmente possui uma tarifa mais elevada em comparação com a categoria comum, o UberX. A nota é calculada com base no feedback que os motoristas recebem ao término de cada corrida. Essa métrica também é aplicada aos passageiros, que são igualmente avaliados após cada viagem.

A pontuação mínima necessária para um motorista atuar na categoria Comfort varia de acordo com a cidade em que ele atua. Em algumas capitais, como Brasília, Curitiba e Porto Alegre, a nota deve ser no mínimo de 4,85. Além disso, os motoristas devem ter realizado mais de 100 viagens através da plataforma para estarem aptos a receber chamadas nessa categoria mais exclusiva.

Mudanças impactam os motoristas

É importante frisar que essas mudanças têm implicações significativas para os motoristas e podem afetar suas decisões em relação à manutenção ou substituição de seus veículos. Afinal, a categoria Comfort costuma ser mais rentável para os profissionais. Da mesma forma, passageiros que valorizam certos modelos de veículos podem se encontrar na situação de ter que se adaptar a um novo leque de opções.

Em um cenário onde a concorrência no segmento de transporte por aplicativo está cada vez mais acirrada, a Uber busca se manter à frente, estabelecendo padrões rigorosos para melhorar a qualidade do serviço oferecido. Resta saber como essas mudanças serão recebidas tanto pelos motoristas quanto pelos usuários e como isso irá influenciar na dinâmica do mercado de transporte por aplicativo nos próximos anos.

