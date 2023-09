Cansado de pagar taxa para sacar dinheiro? 6 bancos não cobram

A cobrança de taxa para saque é uma prática comum dos bancos tradicionais no Brasil. Em alguns casos, o valor da taxa pode ser de até R$ 10,00 por saque. Isso pode representar um grande gasto para quem precisa sacar dinheiro com frequência.

Felizmente, existem algumas alternativas para quem deseja evitar pagar taxas por saques. Os bancos digitais são uma excelente opção, pois oferecem contas correntes gratuitas, com saques ilimitados em caixas eletrônicos.

6 bancos que não cobram taxa para sacar dinheiro

1. Banco Inter

O Banco Inter é um dos bancos digitais mais populares do Brasil. A conta corrente do Banco Inter é gratuita e oferece saques ilimitados em caixas eletrônicos da rede Banco 24 horas.

2. Next

O Next é um banco digital do Bradesco. A conta corrente do Next é gratuita e oferece saques ilimitados em caixas eletrônicos da rede Banco 24 horas.

3. C6 Bank

O C6 Bank é um banco digital que oferece conta corrente gratuita com saques ilimitados em caixas eletrônicos da rede Banco 24 horas.

4. Banco Iti

O Banco Iti é um banco digital do Bradesco. A conta corrente do Banco Iti é gratuita e oferece 1 saque gratuito por mês em caixas eletrônicos da rede Banco 24 horas.

5. Banco BMG

O Banco BMG é um banco tradicional que também oferece uma conta digital gratuita com saques ilimitados em caixas eletrônicos da rede Banco 24 horas.

6. Will Bank

O Will Bank é um banco digital que oferece conta corrente gratuita com saques ilimitados em caixas eletrônicos da rede Banco 24 horas.

Benefícios dos bancos digitais

Além de não cobrarem taxa para saque, os bancos digitais também oferecem outros benefícios, como:

Cartão de crédito sem anuidade

Transferências gratuitas

Pagamentos online

Se você está cansado de pagar taxas por saque, vale a pena considerar abrir uma conta em um banco digital.

A evolução dos bancos digitais e a redução de tarifas

Os bancos digitais surgiram no Brasil em meados da década de 2010, com o objetivo de oferecer serviços bancários de forma mais simples, prática e acessível. A principal característica dos bancos digitais é que eles não possuem agências físicas, o que reduz os custos operacionais e permite que eles ofereçam tarifas mais competitivas.

A cobrança de taxa para saque é uma das principais tarifas cobradas pelos bancos tradicionais. Essa cobrança é justificada pelos bancos como uma forma de remunerar os custos envolvidos na operação do caixa eletrônico. No entanto, os bancos digitais não possuem caixas eletrônicos próprios, e geralmente utilizam a rede Banco24Horas para realizar os saques.

A redução da cobrança de taxa para saque pelos bancos digitais é um movimento positivo para os consumidores. Isso ocorre porque os bancos digitais oferecem uma alternativa mais barata e conveniente para quem precisa sacar dinheiro.

Além da redução da cobrança de taxa para saque, os bancos digitais também oferecem outros benefícios, como:

Contas correntes gratuitas

Cartões de crédito sem anuidade

Transferências gratuitas

Pagamentos online

Esses benefícios têm atraído cada vez mais clientes para os bancos digitais. Em 2022, o número de contas digitais no Brasil atingiu a marca de 100 milhões.

A tendência é que os bancos digitais continuem a crescer no Brasil nos próximos anos. Isso ocorre porque eles oferecem uma proposta de valor mais atraente para os consumidores, que estão cada vez mais conectados e exigentes.