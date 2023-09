Descoberto o óleo essencial que dá vida e hidrata cabelos secos!

Não é de cultura brasileira usar o óleo essencial, esse item está se tornando mais popular atualmente. Percebe-se um universo hoje em dia com muitas opções aromáticas e promessas capilares que faz milagres, no entanto, existe um segredo em que muitos não revelam, que faz parte dessas prateleiras dos entusiastas de óleos essenciais.

Ele ainda também não ganhou tanto destaque nas capas de revistas e até o momento não se tornou o “queridinho” das blogueiras das redes sociais, porém quando descobrirem será um sucesso.

Esse produto é o óleo essencial, que algumas pessoas descobriram que é o campeão quando o assunto é sobre revitalizar os cabelos secos. Quer descobrir qual é? Acompanhe o texto abaixo.

descubra qual o melhor óleo essencial para o cabelo. Imagem: FreePik

O óleo essencial que é o melhor para cabelos secos

Já imaginou que o produto que você tanto espera e almeja esteve nas prateleiras dos ingredientes de cabelo de hidratação capilar somente um com frasco de óleo essencial? É isso mesmo, esse óleo essencial é o de hortelã-pimenta. Assim que as blogueiras descobrirem, o valor vai aumentar, então já procure comprar o seu e fazer o teste com o seu cabelo.

Esse óleo já foi muito utilizado, e é até hoje para outros fins. O óleo de hortelã-pimenta ele vai te surpreender e vai transformar a saúde do seu cabelo e também a estética dos fios, além disso eles possuem diversos benefícios e vamos te explicar como usá-lo no cabelo e conseguir incríveis resultados.

Benefícios do óleo de hortelã-pimenta para os cabelos:

Hidratação profunda: Este óleo é conhecido por suas qualidades hidratantes. Ele consegue penetrar profundamente nos fios e no couro cabeludo, oferecendo a hidratação para combater o ressecamento e a fragilidade

Estimula o crescimento capilar: Ele também é reconhecido por potencializar a circulação sanguínea no couro cabeludo e, consequentemente, acontece o crescimento e fortalecimento do cabelo. O sonho de toda mulher!

Efeito refrescante: Seu efeito refrescante no couro cabeludo pode aliviar coceiras e irritações

Combate à caspa: Se você enfrenta problemas com caspa, como muitas mulheres e homens passam por isso, o óleo de hortelã-pimenta pode ser seu grande aliado. Ele possui propriedades antimicrobianas que agem contra as causas da caspa.

Como aplicar o óleo de hortelã-pimenta no cabelo?

Como o óleo tem uma concentração forte, é preciso diluir antes de aplicar. Coloque algumas gotas do óleo essencial com algum óleo transportador, como por exemplo o de coco ou de azeitona. Aplique no couro cabeludo e massageie, da raiz até as pontas. Feito isso, penteie para assegurar uma total distribuição do óleo nos fios e deixe por 30 minutos, caso queira, pode envolver o cabelo com uma toalha morna ou toca de banho.

Passados os 30 minutos, lave normalmente com shampoo e o condicionador.

