Na hora de comprar um carro pela primeira vez ou até mesmo para trocar por um veículo mais novo, muitos pontos devem ser considerados, principalmente quando se trata de um automóvel que não é 0 km. Sendo assim, se você ainda teme fazer um mau negócio e sair no prejuízo, se atente a algumas orientações, a seguir, para não errar na hora de comprar o seu amado possante.

Especialistas mostram 5 coisas que você deve olhar no carro antes de comprar. | Foto: Reprodução / Freepik

Olho aberto antes de comprar

Comprar um automóvel é um investimento significativo que requer uma avaliação cuidadosa antes de concretizar o negócio.

Sendo assim, se você ainda está receoso quanto a compra de um carro específico, pois não sabe o que analisar no seu possível futuro possante, continue lendo, logo abaixo, e se atente a algumas orientações para descobrir se o veículo em questão guarda segredos indesejáveis ou se a compra será um bom negócio.

Identificando vícios ocultos do veículo

As etapas finais antes de fechar a compra de um carro novo são de extrema importância, pois antecedem um grande investimento financeiro. Pensando nisso, ao avaliar pessoalmente o veículo desejado, é fundamental prestar atenção a certos detalhes para assegurar um negócio vantajoso. Um dos maiores desafios na análise de um automóvel é identificar os possíveis “vícios ocultos”, conforme indicado pela LeasePlan ALD Automotive, uma empresa de mobilidade sustentável. Aqui estão algumas dicas:

1. Checagem visual

O primeiro passo antes de realizar uma análise mais aprofundada do veículo ou levá-lo a um mecânico é a inspeção visual. Esse processo requer que o futuro proprietário avalie instintivamente os sinais evidentes de desgaste, corrosão ou reparos mal executados. É recomendável realizar essa avaliação ao lado de um profissional especializado.

2. Testando a direção

Os testes de direção representam o primeiro contato com a experiência de dirigir o veículo e, portanto, é aconselhável observar qualquer diferença na dirigibilidade. Caso o condutor perceba alguma alteração, é importante encaminhar o veículo para manutenção.

3. O quanto ele ‘bebe’

O consumo de combustível é uma preocupação legítima para os compradores de carros. Portanto, é aconselhável acompanhar as médias de consumo de gasolina ou etanol durante as primeiras semanas de uso e destacar essa observação nas negociações.

4. Sistema de injeção eletrônica

A injeção eletrônica é um componente que pode afetar diretamente o consumo de combustível. Problemas nesse sistema podem resultar em um gasto excessivo de combustível. Portanto, é recomendável consultar um profissional para uma análise computadorizada do sistema, a fim de identificar possíveis falhas.

5. Motor: o coração do carro

O motor é um dos elementos mais importantes de um automóvel e, consequentemente, merece atenção especial na fase pré-compra. Por ser a parte mais fundamental de um carro, também é onde ocorrem mais fraudes. Portanto, é essencial estar atento a possíveis anomalias, como ruídos excessivos, vibrações ou dificuldades na partida.

Compra sem sustos

Ao seguir essas orientações e realizar uma análise minuciosa, você estará melhor preparado para identificar possíveis problemas ocultos em um veículo antes de fechar o negócio, garantindo uma compra mais segura e satisfatória.

Também é válido checar com regularidade a tabela FIPE, com o intuito de saber se a marca e modelo de automóvel que você está prestes a adquirir está valorizada ou não. A checagem pode garantir a você uma segurança maior em uma futura revenda. Clique neste link para acessar o site oficial com a tabela vigente de 2023.

