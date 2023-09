Concurso Correios 2023: salário, cargos e vagas

Com último concurso realizado em 2011, a expectativa de quem sonha em trabalhar nos Correios aumentou consideravelmente, após a decisão do governo federal de não seguir adiante com a privatização da estatal. Com isso, é esperado que um novo edital para a realização do concurso público seja anunciado em breve. Continue a leitura e saiba detalhes, a seguir.

Em 2023, uma das grandes expectativas no universo dos concursos públicos envolve a possível realização da nova edição do concurso dos Correios. Isso porque já se passou mais de uma década desde a última grande seleção, que ocorreu em 2011, com um total de 9 mil vagas para candidatos de todo o Brasil.

A agitação em torno desse concurso ganhou ainda mais intensidade recentemente devido à decisão do governo federal, liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de não seguir adiante com a privatização dos Correios. Isso significa que a empresa permanecerá sob controle estatal, aumentando a necessidade de novos servidores. Saiba mais detalhes, a seguir, sobre a possível realização do concurso e como se preparar, caso o edital seja confirmado.

Se confirmado, novo concurso pode abrir mais de 7 mil vagas

Em 8 de agosto, uma reunião de grande importância ocorreu entre os líderes da FINDECT (Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios) e a administração dos Correios. O foco central da discussão foi a urgência da realização do Concurso dos Correios devido à iminente necessidade de contratar novos funcionários para atender às demandas da empresa.

A expectativa atual aponta para a oferta de mais de 7 mil vagas no concurso dos Correios, abrangendo candidatos com ensino médio e superior. No entanto, é importante ressaltar que ainda estamos aguardando a divulgação do edital oficial, que trará informações detalhadas sobre os cargos, requisitos e o processo seletivo em si.

Os cargos

Em relação aos cargos que devem ser ofertados, de acordo com informações veiculadas pela imprensa, eles estão divididos de acordo com os níveis de escolaridade, conforme mostrado abaixo:

Nível Médio: Carteiro; Operador de Triagem e Transbordo; Atendente Comercial; Suporte.

Nível Técnico: Auxiliar de Enfermagem do Trabalho; Técnico de Segurança do Trabalho.

Nível Superior: Analista dos Correios – Administrador; Analista dos Correios – Advogado; Analista dos Correios – Engenheiro; Analista dos Correios – Economista; Analista dos Correios – Estatístico; Analista dos Correios – Contador; Analista dos Correios – Psicólogo; Analista dos Correios – Engenheiro de Telecomunicações; Analista dos Correios – Engenheiro Eletricista; Analista dos Correios – profissionais de Engenharia Civil; Analista dos Correios – Médicos do Trabalho; Analista dos Correios – Farmacêutico; Analista dos Correios – Veterinário; Analista dos Correios – profissionais de Engenharia Mecânica; Analista dos Correios – Analistas de Tecnologia da Informação; Analista dos Correios – Analistas de Logística.



Número de vagas

Quanto ao número exato de vagas, ainda não há informações disponíveis, mas a expectativa é de que seja superior a 7 mil, contemplando as diversas áreas de atuação.

Remuneração

Os salários oferecidos no Concurso dos Correios variam de acordo com o cargo e o nível de escolaridade. Para os cargos de nível médio, os salários iniciais estão na faixa de R$ 2.179,25. Já para os cargos de nível técnico, a remuneração inicial é de aproximadamente R$ 3.897,51. Para os cargos de nível superior, os salários iniciais variam de R$ 5.054,48 a R$ 11.523,23, dependendo da área de atuação.

Inscrições

Até o momento, as inscrições para o concurso dos Correios ainda não foram abertas, e a previsão é que o processo seletivo seja realizado no segundo semestre de 2024. Portanto, os candidatos interessados devem ficar atentos às atualizações e aguardar o edital oficial para obter informações detalhadas sobre o cronograma e os procedimentos de inscrição.

A melhor forma de se preparar

Para se preparar adequadamente para o Concurso dos Correios, é fundamental que os candidatos potenciais estejam atentos às informações disponíveis e estejam prontos para possíveis mudanças que podem ocorrer com o edital oficial. Recomenda-se começar a preparação o quanto antes, estudando os conteúdos relevantes para o cargo desejado e praticando com simulados para aprimorar habilidades como raciocínio lógico e interpretação de texto.

