BB, Caixa e Bradesco liberam imóveis por 30% do valor; veja o que é preciso para comprar

Instituições financeiras renomadas como a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Bradesco estão possibilitando a compra de imóveis com descontos que podem chegar a até 70%. O melhor de tudo é que essa oportunidade está disponível para qualquer pessoa interessada, independentemente de ser cliente desses bancos. Saiba mais detalhes, logo abaixo.

Saiba as melhores dicas para comprar imóveis com descontos inacreditáveis através dos principais bancos do país. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Casa própria com descontos dos sonhos

Se você está considerando a compra de uma casa ou apartamento, seja para moradia ou investimento, é importante prestar atenção a uma oportunidade incrível que alguns bancos estão oferecendo.

Instituições financeiras renomadas como a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Bradesco estão possibilitando a compra de imóveis com descontos que podem chegar a até 70%. O melhor de tudo é que essa oportunidade está disponível para qualquer pessoa interessada, independentemente de ser cliente desses bancos.

Esses descontos são aplicáveis tanto na aquisição da sua primeira casa própria quanto na compra de imóveis adicionais para aluguel, investimento ou revenda com lucro pelo valor de mercado. Saiba mais detalhes sobre esta ótima oportunidade, a seguir.

Leia mais: Leilão da Caixa permite comprar imóvel com 80% de desconto

Entendendo os descontos para compra de imóveis

Antes de entrarmos em detalhes sobre como esses descontos funcionam, é fundamental compreender a diferença entre esse método e outras formas de adquirir imóveis. O financiamento imobiliário é uma opção amplamente utilizada para comprar uma propriedade, pois não exige que você tenha todo o valor do imóvel disponível de uma só vez. Basta fazer uma entrada e parcelar o restante, muitas vezes a longo prazo.

No entanto, o financiamento pode apresentar um problema significativo. Ao final do período de pagamento, é comum que você tenha desembolsado um valor total muito superior ao que pagaria à vista. Em alguns casos, o montante pago pelo financiamento é suficiente para comprar dois imóveis pelo preço de um.

Por essa razão, pessoas que têm condições financeiras preferem comprar imóveis à vista para evitar os custos adicionais do financiamento. No entanto, isso requer ter todo o dinheiro necessário disponível antes da compra, o que pode ser um desafio considerável. Acumular a quantia necessária para comprar um imóvel pode levar anos, senão décadas, dependendo do seu salário e das despesas mensais.

Para ilustrar esse ponto, imagine que você deseje adquirir um imóvel no valor de R$ 250 mil, um preço que, em cidades como São Paulo, é suficiente apenas para um kitnet ou uma casa distante do centro. Se você conseguir economizar R$ 1.500 por mês (o que é uma tarefa difícil para a maioria dos brasileiros), sem considerar os rendimentos, levaria quase 14 anos para juntar o valor total necessário. Essa é uma situação inviável para muitas pessoas, o que acaba levando muitos a recorrer a financiamentos desvantajosos ou a alugar imóveis ao longo da vida.

A boa notícia é que existem alternativas para realizar o sonho da casa própria ou adquirir seu próximo imóvel sem passar por essas dificuldades financeiras. A seguir, aprenda como identificar as melhores oportunidades de desconto oferecidas pelos bancos Caixa, Banco do Brasil e Bradesco.

Identificando os melhores descontos nos bancos

Como mencionado anteriormente, você pode adquirir imóveis com descontos de até 70% por meio desse programa. Por exemplo, um apartamento de 55,95 m² em São Paulo pode ser adquirido por apenas R$ 101.800, o que equivale à metade do seu valor de mercado.

No entanto, é importante salientar que é possível encontrar descontos ainda maiores. Em alguns casos, os descontos podem chegar a incríveis 70% sobre o valor de avaliação do imóvel. E a melhor parte é que essas oportunidades estão ao alcance de todos, disponíveis na internet, a apenas um clique de distância.

No entanto, nem todos os descontos são iguais, e é fundamental prestar atenção aos detalhes para usar essas oportunidades de forma responsável e com um planejamento adequado para controlar os riscos envolvidos.

Como funcionam os descontos em imóveis?

Agora que você está ciente da existência dessas oportunidades incríveis de desconto, é hora de entender como elas funcionam na prática. A primeira coisa a saber é que esses descontos são oferecidos pelos próprios bancos, como a Caixa, Banco do Brasil e Bradesco, como parte de seus programas especiais de venda de imóveis.

Esses programas são criados com o objetivo de facilitar o acesso à casa própria para um número maior de pessoas. Os bancos, em parceria com construtoras e incorporadoras, disponibilizam imóveis com preços reduzidos, possibilitando que mais indivíduos realizem o sonho da casa própria.

Como obter o desconto?

Agora, você deve estar se perguntando como é possível obter esses descontos substanciais. A resposta está na compra de imóveis retomados pelos bancos devido a inadimplência dos antigos proprietários. Quando alguém não consegue mais pagar as prestações do financiamento, o banco toma o imóvel de volta e coloca-o à venda a preços bastante atrativos.

Esses imóveis retomados são conhecidos como “imóveis de retomada” ou “imóveis retomados pelo banco”. Eles podem ser casas, apartamentos, terrenos ou até mesmo imóveis comerciais que foram recuperados pelo banco devido a falta de pagamento.

Vantagens de comprar imóveis de retomada pelos bancos

Comprar imóveis retomados pelos bancos oferece diversas vantagens significativas, tornando essa uma opção muito atraente para quem busca economizar na compra de uma propriedade. Aqui estão algumas das principais vantagens:

Descontos substanciais: Como mencionado anteriormente, você pode obter descontos de até 70% sobre o valor de avaliação do imóvel. Isso representa uma economia considerável em comparação com a compra de imóveis no mercado convencional.

Processo transparente: O processo de compra de imóveis de retomada pelos bancos é transparente e bem estruturado. Você terá acesso a todas as informações necessárias sobre o imóvel, como sua situação legal, características e condições de venda.

Variedade de opções: Os bancos oferecem uma ampla variedade de imóveis de retomada, incluindo diferentes tamanhos, localizações e tipos de propriedades. Isso significa que você pode encontrar a opção que melhor atenda às suas necessidades e preferências.

Financiamento facilitado: Alguns bancos oferecem condições especiais de financiamento para a compra de imóveis de retomada. Isso pode incluir taxas de juros mais baixas e prazos de pagamento flexíveis, tornando o processo ainda mais acessível.

Potencial de valorização: Muitos imóveis de retomada estão localizados em áreas em crescimento ou em regiões valorizadas. Isso significa que, além do desconto inicial, você também pode se beneficiar da valorização do imóvel ao longo do tempo.

Negociação flexível: Em alguns casos, você pode negociar diretamente com o banco o preço do imóvel e as condições de pagamento. Isso permite maior flexibilidade para encontrar um acordo que seja vantajoso para você.

Investimento inteligente: Além de ser uma excelente opção para a compra da casa própria, a aquisição de imóveis de retomada também pode ser um investimento inteligente. Você pode alugar a propriedade e obter uma fonte de renda adicional ou revendê-la no futuro com lucro.

Passos para comprar um imóvel de retomada

Agora que você conhece as vantagens de comprar imóveis de retomada pelos bancos, vamos aos passos que você deve seguir para concretizar essa oportunidade:

Pesquisa: Comece pesquisando os imóveis disponíveis nos sites dos bancos, como a Caixa, Banco do Brasil e Bradesco. Esses bancos têm seções dedicadas a imóveis retomados, onde você pode encontrar uma lista completa de opções. Avaliação: Avalie cuidadosamente cada imóvel em termos de localização, tamanho, condições físicas e preço. Certifique-se de escolher uma propriedade que atenda às suas necessidades e orçamento. Visitação: Em muitos casos, é possível agendar visitas aos imóveis para verificar suas condições pessoalmente. Isso é altamente recomendado para garantir que o imóvel atenda às suas expectativas. Documentação: Verifique a documentação do imóvel, incluindo sua situação legal, dívidas pendentes e possíveis restrições. Isso é importante para evitar surpresas desagradáveis no futuro. Financiamento: Se você não tiver o valor total do imóvel disponível, considere as opções de financiamento oferecidas pelo banco. Muitas vezes, os bancos têm condições especiais para a compra de imóveis de retomada. Negociação: Caso deseje, negocie diretamente com o banco o preço e as condições de pagamento. Lembre-se de que você pode ter margem para obter um desconto adicional. Realização da compra: Após escolher o imóvel e concordar com os termos de pagamento, siga os procedimentos necessários para finalizar a compra. Isso inclui a assinatura do contrato e a transferência da propriedade para o seu nome. Registro: Após a conclusão da compra, é importante registrar o imóvel em seu nome para garantir sua posse legal. Manutenção e investimento: Uma vez que você seja o proprietário do imóvel, cuide da manutenção e considere investir em melhorias para valorizá-lo ainda mais.

Cuidados ao comprar por esta modalidade

Embora comprar imóveis de retomada pelos bancos ofereça inúmeras vantagens, é importante estar ciente de alguns cuidados a serem tomados:

Inspeção detalhada: Realize uma inspeção minuciosa do imóvel para identificar eventuais problemas estruturais ou de manutenção. Análise de documentação: Certifique-se de que a documentação do imóvel esteja em ordem e que não haja pendências legais. Avaliação de custos: Além do preço de compra, leve em consideração os custos adicionais, como impostos, taxas e despesas de manutenção. Localização: Avalie a localização do imóvel em relação às suas necessidades e ao potencial de valorização. Negociação responsável: Negocie de forma responsável, considerando suas finanças pessoais e evitando comprometer-se além do que pode pagar. Consulte um especialista: Se necessário, consulte um corretor de imóveis ou advogado especializado em transações imobiliárias para orientação profissional.

Com essas informações em mente, você está preparado para aproveitar ao máximo os descontos oferecidos pelos bancos Caixa, Banco do Brasil e Bradesco na compra de imóveis de retomada. Lembre-se de que essa é uma oportunidade única de realizar o sonho da casa própria ou investir em propriedades com um excelente custo-benefício. Não deixe essa chance passar e comece sua busca por imóveis com descontos hoje mesmo.

Leia também: Comprar uma casa ou apê ficou mais barato? Confira o que aconteceu