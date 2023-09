Entenda a nova moda de RENDA EXTRA: app do Facebook que paga dinheiro é honesto?

Que a renda extra através das redes sociais é possível, isso já não é novidade, mas um aplicativo específico está prometendo uma bela renda extra para seus usuários, e o que parecia fácil demais levou os usuários a se perguntarem se ele realmente cumpre essa promessa. Saiba mais detalhes sobre o caso envolvendo o SafeSpace, e entenda seus riscos, logo abaixo.

O Facebook leva a segurança de sua plataforma a sério e pode fazer com que você seja bloqueado temporariamente por suspeita de comportamentos não autorizados.

Ganhando dinheiro com o Facebook

Um aplicativo nas redes sociais está prometendo grandes ganhos financeiros para seus usuários, mas a questão que muitos se questionam é se ele, de fato, cumpre tal promessa.

Este aplicativo, chamado SafeSpace e frequentemente associado ao Facebook, tem recebido muita atenção e divulgação por parte de YouTubers, influenciadores digitais e conteúdos do TikTok no Brasil. Saiba mais detalhes sobre a promessa de dinheiro fácil, logo abaixo.

Entenda como funciona

A premissa do SafeSpace parece tentadora à primeira vista: os usuários são convidados a “avaliar” anúncios exibidos no Facebook e, em troca, receberiam dinheiro por cada avaliação realizada. Isso levanta a expectativa de ganhar dinheiro sem esforço, o que naturalmente atrai muitas pessoas em busca de uma renda extra. No entanto, é crucial analisar mais profundamente como esse aplicativo opera e se ele é realmente uma fonte confiável de renda.

O aplicativo SafeSpace e sua ligação com o Facebook

Para começar, é importante esclarecer que, embora o SafeSpace seja promovido como um “aplicativo do Facebook”, ele não possui nenhuma associação oficial com a rede social. Ao contrário do que alguns YouTubers e influenciadores podem afirmar, o SafeSpace não é uma criação da META, a empresa-mãe que administra o Facebook, WhatsApp, Messenger e Instagram.

Atualmente, o SafeSpace está disponível apenas na forma de um arquivo APK, o que significa que ele não pode ser encontrado nas lojas de aplicativos oficiais, como o Google Play para dispositivos Android e a App Store para dispositivos iOS.

Cuidado com downloads de aplicativos do tipo APK

É importante notar que aplicativos disponíveis apenas em formato APK não passam pelo processo de verificação de segurança realizado pelas lojas oficiais de aplicativos. Isso os torna potencialmente arriscados para os dispositivos dos usuários, pois podem representar ameaças que variam desde a instalação de programas espiões até o acesso não autorizado a contas bancárias. Portanto, é vital que os usuários tenham precaução ao considerar o download de aplicativos com essa extensão.

A suposta renda extra através do SafeSpace

Embora a ideia inicial do SafeSpace seja de que os usuários ganhem dinheiro avaliando anúncios do Facebook, a realidade por trás do aplicativo é bastante diferente. Durante o processo de cadastro, os usuários são solicitados a fornecer várias informações pessoais, o que não é aconselhável em plataformas online voltadas para ganhar dinheiro extra.

Após o registro, em vez de receberem anúncios para avaliar no Facebook, os usuários são incentivados a comprar um curso. Este curso promete ensinar como ganhar uma renda extra, mas, na prática, consiste principalmente em informações disponíveis gratuitamente na internet. Além disso, o SafeSpace também promete pagar aos usuários que convidam outras pessoas para “investir” na plataforma e expandir a rede de inscritos do aplicativo. Essas táticas levantam dúvidas sobre a autenticidade e a transparência do aplicativo como uma fonte real de renda.

Alerta para possível esquema de Pirâmide

É importante salientar que o modelo de funcionamento do SafeSpace parece se assemelhar a um esquema de pirâmide virtual, conhecido por ser enganoso e insustentável. Nesses esquemas, os participantes são incentivados a gastar dinheiro para ingressar e, principalmente, a recrutar novas pessoas para participar do esquema. Esse tipo de modelo não é sustentável a longo prazo, pois depende da entrada constante de novos participantes para gerar renda.

Portanto, é fundamental que os usuários estejam atentos e desconfiados de qualquer site, aplicativo ou plataforma que exija “investimento”, “contribuição” ou “assinatura VIP”. É sempre aconselhável realizar uma pesquisa completa e cuidadosa antes de se envolver com qualquer oportunidade de ganhar dinheiro online, a fim de evitar possíveis golpes e fraudes.

Insatisfações registradas no Reclame Aqui

Há um grande número de reclamações registradas no site Reclame Aqui relacionadas ao SafeSpace, totalizando mais de 54 mil até o momento. Isso é um indicativo preocupante, sugerindo que muitos usuários enfrentaram problemas significativos com a plataforma. Para tomar decisões informadas sobre o uso de aplicativos e serviços online, é essencial que as pessoas tenham acesso a esses relatos e informações.

Dicas finais para a sua segurança

Ao considerar a utilização de qualquer aplicativo ou plataforma, especialmente aqueles que prometem ganhos financeiros, é importante realizar uma pesquisa abrangente. Procure avaliações e opiniões independentes e verifique a reputação da empresa por trás do serviço. Essas precauções podem ajudar a evitar situações desagradáveis e possíveis golpes.

Se alguém já teve uma experiência negativa com o SafeSpace ou qualquer outro serviço, é importante denunciar a situação às autoridades competentes. Além disso, compartilhar informações em sites como o Reclame Aqui pode ser uma maneira relevante de alertar outros potenciais usuários sobre os riscos envolvidos.

