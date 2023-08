Em poucos dias, novo iPhone estará no mercado; quais as novidades?

O iPhone 15 está saindo do forno. Segundo comunicado da Apple, na última terça-feira (29), o evento realizado por transmissão de vídeo que marcará o lançamento do novo smartphone está confirmado para o dia 12 de setembro, a ser realizado em sua sede na Califórnia, EUA. Continue a leitura para saber o que está previsto de novidades para o aparelho, bem como outros equipamentos da toda poderosa maçã.

Lançamento de IPhone 15 está previsto para o dia 12 de setembro deste ano. | Foto: Divulgação

Lançamento de novo IPhone está próximo

A Apple revelou na última terça-feira (29), que o evento realizado por transmissão de vídeo para lançar oficialmente o IPhone 15 está confirmado para o dia 12 de setembro, a ser realizado em sua sede na Califórnia, EUA.

De acordo com informações da Bloomberg, a empresa está planejando o lançamento de quatro novos modelos de iPhone. Os modelos de topo de linha serão o iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max, conhecidos por sua potência e recursos avançados. Paralelamente, teremos o iPhone 15 e o iPhone 15 Plus, opções mais acessíveis, seguindo a estratégia das gerações anteriores.

O que esperar de novidades?

A linha “Pro” dos iPhones está destinada a receber melhorias significativas. A Bloomberg sugere que esses smartphones virão com acabamento em titânio, substituindo o aço inoxidável, e apresentarão bordas mais finas ao redor da tela. O destaque principal é a inclusão do inovador processador A17, que promete um desempenho aprimorado. Confira quais outras novidades devem ser anunciadas, além do IPhone, logo abaixo.

Site da Apple anuncia evento de lançamento de novo IPhone e demais dispositivos da marca. | Foto: Divulgação

Novo evento da Apple anunciará iPhone 15, Apple Watch e mais

O evento trará como destaque o lançamento da nova linha de iPhones, composta por quatro modelos: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max (também chamado de iPhone 15 Ultra).

Versões premium – iPhone 15 Pro e Pro Max

Os iPhones 15 Pro e Pro Max devem ser lançados em cores como branco, prata, preto e azul. Estes modelos contarão com um novo acabamento de titânio mais resistente, bordas ultrafinas na tela, o poderoso chip A17 Bionic e um botão virtual de Ação substituindo o botão físico de Silenciar.

Possível mudança de nomenclatura

Há indícios de que o modelo Pro Max poderá ser renomeado para iPhone 15 Ultra. Esta mudança poderia ser justificada pela estreia de uma câmera de zoom de lente periscópio exclusiva no modelo Ultra, competindo diretamente com outros modelos de alta qualidade no mercado.

Sistema de entrada USB-C

Há fortes expectativas de que todos os modelos adotem o conector USB-C, abandonando a porta Lightning após mais de uma década de uso. A exigência fora feita pela União Europeia, que estipulou que a gigante da tecnologia fizesse a alteração até 2024.

Possíveis mudanças no IPhone 15. | Foto: Reprodução / CanalTech

Aprimoramentos nas câmeras e bateria

Rumores indicam que o iPhone 15 Pro Max estará equipado com uma câmera com zoom óptico mais poderoso, provavelmente de 48 MP. Isso permitirá que o dispositivo foque em objetos distantes com maior precisão, resultando em fotos de melhor qualidade. Há previsão da inclusão do recurso Dynamic Island no topo da tela. Os aparelhos também apresentarão baterias maiores e um novo design com quinas arredondadas.

Variedade de cores e chip poderoso

Os modelos iPhone 15 e 15 Plus devem estar disponíveis em cores como verde, azul, rosa, amarelo e preto. Eles contarão com câmera dupla e utilizarão o processador A16 Bionic do ano anterior.

Apple Watch Series 9 e Ultra 2, além de Novo iPad Mini

Além dos iPhones, espera-se o lançamento do Apple Watch Series 9 e Ultra 2, equipados com processadores mais rápidos e eficientes. Também há previsões de uma nova versão do iPad Mini com opções de armazenamento a partir de 128 GB. Além disso, estojos de carregamento para AirPods com porta USB-C também podem ser lançados.

Novidade fora antecipada via Twitter (X)

Veja, logo abaixo, o twitt de Greg “Joz” Joswiak, atual vice-presidente sênior de marketing mundial da Apple, no qual confirma o ‘aquecimento’ o aguardado 12 de setembro, dia de lançamento do novo Iphone 15.

