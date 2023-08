Quer ser seu próprio patrão? Estas franquias são baratas e lucrativas

O avanço do trabalho híbrido e dos negócios online tem trazido novas características para a vida no interior, de modo a proporcionar diversas opções de renda.

Isso porque, cada vez mais, as redes de empresas têm enxergado nas cidades menores uma oportunidade para expandir seus negócios, utilizando-se de micro franquias, com investimento inicial de até R$135 mil reais, que facilitam a entrada de novos empreendedores no mercado.

Quer ter seu próprio negócio? Acompanhe como as franquias podem ajudar. | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Amplo crescimento empresarial

Os dados mostram que o interior do país tem se destacado como um ambiente propício para o crescimento dos negócios. As empresas estão encontrando nas cidades menores uma oportunidade de expandir suas operações e alcançar um público até então pouco explorado.

Essa tendência de crescimento no interior oferece oportunidades promissoras para empreendedores que desejam investir em franquias de sucesso. Com base nisso, conheça agora algumas das franquias que valem o investimento!

1. Franquia CredFácil

Com mais de 1.020 unidades espalhadas pelo Brasil, a marca estabeleceu-se como uma referência no setor desde sua fundação, em 2004, e início da franquia, em 2008.

O sucesso da Franquia CredFácil, por exemplo, reside em sua proposta inovadora e na sua capacidade de atender às necessidades financeiras de seus clientes.

Com um investimento inicial a partir de R$19.997 reais mil, os empreendedores têm a chance de obter um retorno estimado entre 6 a 8 meses, o que faz dela uma excelente oportunidade de negócio.

2. Franquia Maria Gasolina

A Franquia Maria Gasolina está revolucionando o setor de minimercados autônomos gourmet, atendendo com excelência a condomínios residenciais e empresas em todo o país.

Com um crescimento notável desde sua fundação, em 2005, a empresa conta atualmente com 105 unidades franqueadas em funcionamento e se consolida como líder nesse segmento.

Com um investimento inicial a partir de R$35 mil reais, a Franquia Maria Gasolina oferece uma oportunidade acessível para empreendedores que desejam entrar no mercado de alimentos gourmet.

Além disso, destaca-se pela previsão de retorno do investimento em apenas 22 meses, permitindo que os franqueados colham os frutos do negócio de forma rápida e lucrativa.

3. Franquia Cacau Show: uma história de sucesso que agora pode ser sua!

A Cacau Show iniciou suas operações de franquia em 2001 e, desde então, tem expandido rapidamente por todo o país. Atualmente, a marca conta com mais de 4,1 mil unidades em diferentes formatos, garantindo uma ampla presença nacional.

Com apenas R$64,9 mil reais, você pode se tornar o proprietário de uma franquia em uma área de apenas 6 metros quadrados. Esse valor é realmente baixo quando consideramos o potencial de lucro que a marca oferece.

E não é só isso! A Cacau Show, por exemplo, também se destaca pelo seu rápido retorno financeiro. Com um prazo estimado de apenas 7 meses, você poderá recuperar seu investimento e começar a colher os frutos do seu trabalho árduo em um curto espaço de tempo.

4. Odonto Company

A Odonto Company, rede de clínicas odontológicas que integra a renomada SMZTO Holding de Franquias, está transformando o mercado de odontologia no Brasil.

Atualmente, conta com mais de 2 mil unidades espalhadas por todo o país, o que a coloca como uma das maiores redes de clínicas odontológicas do Brasil.

Com um investimento inicial a partir de R$120 mil reais, a Odonto Company apresenta um modelo de negócio especialmente desenvolvido para cidades com até 30 mil habitantes.

Com um prazo estimado de retorno entre 16 e 20 meses, a franquia oferece a oportunidade de obter retornos incríveis em um curto período de tempo.

O que são micro franquias?

Microfranquias são negócios replicados por meio do modelo de franchising e qu exigem um investimento inicial inferior ao das franquias tradicionais. Como referência, a Associação Brasileira de Franchising (ABF) adota o valor de três vezes o PIB anual médio por habitante do país, como valor máximo de investimento para o negócio se classificar como microfranquia.

Este valor tem referência de aproximadamente R$80 mil reais, de acordo com dados do ano de 2014. Logo, as franquias que possuam valor mínimo correspondente a 80 mil são classificadas como micro franquias.

