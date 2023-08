Como liberar R$ 300 HOJE no cartão do PagBank

Precisa de crédito? Em alguns momentos do nosso dia a dia, conseguir uma liberação de crédito pode ser difícil, visto que muitas instituições financeiras realizam processos burocráticos para o aumento do limite. Em alguns casos de emergência, talvez você fique à mercê do pouco limite que você possui. No entanto, o PagBank está oferecendo uma solução para momentos como esses!

Chamado de limite emergencial, o PagBank está disponibilizando R$300 reais em seu cartão de crédito a fim de que você consiga realizar o pagamento de dívidas, ou até comprar algum produto ou medicamento necessário. Caso você tenha, por exemplo, R$1,5 mil reais de limite no seu cartão, o valor extra liberado será entre R$150 reais a R$300 reais.

Isso significa que o valor a ser concedido pela instituição financeira corresponde a 10 e 20% do valor do seu saldo. O crédito emergencial tem suas especificidades e exige que cada cliente pague, todo mês, uma taxa ressarcindo o uso da modalidade. Assim, além de ter que pagar a fatura com o valor adicional, será cobrada uma taxa de uso.

Porém, a liberação do dinheiro, apesar de ser mais rápida e menos burocrática do que outros bancos, também passa por uma situação de análise do PagBank, onde a instituição irá analisar seu o histórico de pagamentos, pendências, parcelamentos da fatura, entre outros fatores.

Como pedir o limite emergencial PagBank

Para solicitar o limite adicional do PagBank, é necessário, antes de tudo, baixar o aplicativo do banco e ter uma conta ativa na instituição. Logo em seguida, basta seguir os seguintes passos:

Clique em “Limite Especial”, na tela inicial do app – disponível para Android e iOS; Leia as condições de contratação e, caso esteja de acordo, clique em “Quero Contratar”; Informe seus dados solicitados pela conta digital; Em seguida, clique no botão “Continuar”; Confira o contrato e selecione o botão “Ok” para confirmar a contratação.

O PagBank é, com certeza, uma ótima opção para quem não tem conta bancária. Ele dá acesso a serviços essenciais como pagamento de contas, recarga de celular e cartão pré-pago, compras e serviços.

Essa conta digital também é interessante para quem tem conta bancária, mas quer uma nova conta apenas para o negócio. Ou quer uma alternativa sem burocracia, sem análise de crédito e sem taxas.

Ele também deve facilitar a vida de quem mora em locais onde não há agência bancária. E você pode começar a usar a conta em questão de minutos.

Por outro lado, observe que faltam alguns detalhes para essa ser uma conta bancária completa. Por exemplo, você precisa aguardar um convite para falar sobre empréstimos. Também não há câmbio.

Prós:

Amplo número de serviços de banco

TEDs e Pix grátis

Quatro tipos de cartão

Empréstimos, rendimentos e investimentos

Número de conta e agência

Contras:

Não envia/recebe dinheiro do exterior

