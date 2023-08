Mercúrio retrógrado: momento de reavaliar os conceitos da vida; entenda

O que é o Mercúrio retrógrado? Atenção, o tão falado Mercúrio retrógrado está de volta ao palco celeste, ameaçando bagunçar a comunicação e as transações comerciais. Quem acredita em astrologia já sabe: é hora de redobrar a cautela em diversos setores da vida. Mas será que é realmente motivo para pânico? Especialistas e seguidores da astrologia nos ajudam a desvendar os mitos e verdades desse período que, dizem, influencia até mesmo a forma como fechamos negócios e nos comunicamos.

Durante o período de Mercúrio retrógrado, é essencial ter cuidado na comunicação. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Mercúrio retrógrado já começou?

Primeiramente, é importante entender o que, de fato, acontece durante a retrogradação de Mercúrio. O astrólogo Ricardo Hida explica que esse fenômeno não é um movimento real do planeta em direção oposta, mas sim uma ilusão de ótica gerada pela desaceleração da órbita de Mercúrio em relação à Terra. “Nesse período, o planeta fica mais próximo de nós, o que pode embaçar nossa visão, tanto literal quanto metaforicamente”, afirma Hida.

Veja também: Estes signos podem encontrar o amor de suas vidas até dia 27 de agosto

Mercúrio, para os que não estão familiarizados com a astrologia, é o planeta associado à comunicação, ao comércio e às viagens. Por isso, o seu período de retrogradação, que se estende até o dia 15 de setembro, exige maior atenção nesses setores. “Não é um momento para estagnação, mas sim para reflexão e revisão”, destaca o astrólogo. Ele ainda faz uma analogia: é como dirigir em uma serra coberta por neblina; não é recomendado parar totalmente, mas sim reduzir a velocidade e prosseguir com precaução.

Em relação à comunicação, Hida sugere uma revisão meticulosa do que é escrito, seja em e-mails, relatórios ou contratos. Erros gramaticais e falta de clareza nas informações podem se tornar mais frequentes e prejudicar o entendimento entre as partes. “É o momento do ‘re’: revisar, reavaliar, refazer”, destaca ele, aconselhando que todos façam leituras adicionais e até consultem colegas ou especialistas para revisar documentos importantes.

Problemas com agendas e compromissos também são comuns nesse período. “Falhas de memória podem ser exacerbadas, especialmente se há aspectos tensos com a Lua”, alerta Ricardo Hida. A recomendação é confirmar e reconfirmar horários e datas para evitar confusões e possíveis prejuízos.

Outro aspecto delicado é o fechamento de negócios e grandes transações comerciais. Se puderem ser adiadas para depois de 3 de novembro, melhor. Caso contrário, a dica é triplamente verificar todas as cláusulas e condições, pois Mercúrio, quando mal aspectado com outros planetas como Netuno, pode favorecer o surgimento de fraudes e enganos.

Momento oportuno

Esse período também pode ser visto como uma oportunidade para avaliar processos e métodos de trabalho. “É uma lembrança de que nada é definitivo e que tudo pode ser corrigido”, diz Hida. Vale a pena aproveitar para repensar estratégias e melhorar rotinas.

Por fim, não podemos esquecer que Mercúrio retrógrado também influencia deslocamentos e viagens. Portanto, revisões de veículos, sejam eles particulares ou corporativos, são fortemente aconselhadas, principalmente se você estiver planejando alguma viagem durante esse período.

O Mercúrio retrógrado é uma fase de introspecção, revisão e cautela, mas não de paralisação. A chave para navegar com segurança por essas águas turbulentas é a atenção redobrada e a disposição para fazer os ajustes necessários em diversas áreas da vida. Seu impacto pode ser minimizado e até mesmo transformado em uma oportunidade de crescimento e melhorias. Portanto, ao invés de temer esse período, que tal encará-lo como um convite ao autoconhecimento e à evolução?

Veja também: Novo Mercúrio Retrógrado no céu: veja o que você deve fazer