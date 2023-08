INSS tem novidade para os segurados; você nem acredita

Novidade do INSS – As novas taxas de juros para empréstimos consignados vinculados ao INSS já estão em vigor, e aqueles que pensavam em adquirir esse serviço têm motivos para se animar. Mas, o que essa mudança realmente representa no panorama econômico atual e como isso impacta diretamente no bolso dos segurados? Vamos nos aprofundar nos detalhes dessa atualização.

Você é segurado do INSS?

No início da semana, especificamente na segunda-feira (21), os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foram contemplados com a vigência das taxas de juros revistas. Essa decisão, que implica uma redução nas taxas, tem sua origem no Conselho Nacional da Previdência Social (CNPS). A justificativa para tal ação está atrelada ao desejo de alinhar essa taxa à recente movimentação do Banco Central, que promoveu um decréscimo de 0,50 ponto percentual na Selic.

No que concerne aos valores, as modificações estabelecidas são claras: para os empréstimos consignados tradicionais, a taxa foi revista de 1,97% para 1,91% ao mês. Já no caso das operações que envolvem o cartão de crédito consignado, o reajuste se deu de 2,89% para 2,83% mensalmente. Mas, para que o beneficiário possa usufruir dessa modalidade de crédito, é mandatório que este tenha uma margem consignável disponível. Esta é a fração do salário ou benefício que pode ser comprometida em um empréstimo consignado, garantindo que o valor da parcela não ultrapasse o que foi estipulado.

Um ponto fundamental a ressaltar é a natureza do empréstimo consignado. Com o desconto das parcelas ocorrendo diretamente do benefício, este formato de empréstimo proporciona condições mais atrativas ao consumidor. Em uma comparação direta com outras modalidades de crédito disponíveis no mercado financeiro brasileiro, o consignado muitas vezes desponta como uma opção mais econômica.

No entanto, essa redefinição das taxas não foi bem recebida por todos os envolvidos no setor. A Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) posicionou-se de maneira adversa a essa redução. Conforme argumentos da entidade, essa nova determinação de teto para os juros situa-se abaixo dos custos que os bancos enfrentam ao disponibilizar esse tipo de serviço ao público. Dessa forma, surge um questionamento legítimo: haveria a possibilidade dos bancos restringirem a oferta dessa linha de crédito em resposta?

Cenário improvável

Para alívio dos segurados e interessados no consignado, essa suspensão imediata parece não ser o cenário mais provável. Ao observarmos o comportamento de diversas instituições financeiras atuantes no Brasil, muitas já operam com taxas de juros que estão abaixo do novo patamar estipulado pelo CNPS. Isso, por si só, indica que, pelo menos por ora, a linha de crédito consignado vinculada ao INSS deve continuar disponível aos consumidores.

A questão permanece em aberto, no entanto, sobre como o mercado se adaptará a longo prazo. A relação entre bancos, consumidores e entidades reguladoras é dinâmica, e o equilíbrio entre acessibilidade do crédito e sustentabilidade das operações bancárias continuará sendo um ponto de debate no cenário econômico nacional.

