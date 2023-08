Aprenda a liberar seus R$ 5.000,00 no PicPay

Temos uma ótima notícia para quem é cliente do banco digital PicPay, caso esteja em dinheiro na conta, mas precisando muito, o banco está liberando até R$ 5 mil para os clientes. No entanto, é necessário saber realizar esse processo para conseguir esse valor de forma fácil e simples apenas usando o aplicativo.

O PicPay é um aplicativo de banco digital que está ganhando espaço no mercado financeiro e muitos clientes devido a sua variedade de serviços oferecem, principalmente em relação ao empréstimo de até R$ 5 mil, que veio para ajudar todos que estão precisando de um dinheiro extra.

Atualmente, sabemos que as pessoas gostam de coisas rápidas e fáceis e que não precisa se deslocar para fazer, é por isso que o banco digital do PicPay se destaca por oferecer esses tipos de serviços com pouca burocracia em relação aos bancos convencionais e por isso atende diversos clientes no Brasil inteiro.

Passo a passo de como solicitar o empréstimo de R$ 5 mil no PicPay. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como conseguir R$ 5 mil no aplicativo PicPay?

O aplicativo PicPay não veio somente para lançar oportunidades para ajudar aos clientes que estão passando necessidade financeira, ele veio para inovar o mercado financeiro para deixar mais simples e fácil, e uma dessas características é a possibilidade de o cliente simular um empréstimo pelo aplicativo sem precisar sair de casa.

Além de ser fácil fazer esse processo de solicitação do empréstimo, a empresa também disponibiliza termos de pagamentos totalmente adaptados a cada perfil de cliente, ou seja, tem como escolher a data de vencimento da primeira parcela, a quantidade, além disso o cliente ainda ganha um total controle em seu compromisso com a empresa.

A categoria de empréstimo do PicPay pode chegar no valor de até R$ 5 mil, para que seus clientes possam investir ou solicitar para emergências, porém não pode esquecer que essa solicitação vai passar antes por uma análise para ser aprovado ou reprovado.

Como solicitar meu empréstimo no PicPay?

Para o cliente fazer a solicitação do empréstimo pelo aplicativo do banco tem que seguir esse passo a passo:

Abra o app do PicPay

Acesse “Carteira”

Escolha “Empréstimos” > “Empréstimo pessoal”

Simule o empréstimo

Indique a finalidade e valor desejados

Selecione data de vencimento e quantidade de parcelas.

Pronto! A sua solicitação foi feita, por mais que seja prático e fácil, as taxas de juros aumentam conforme a quantidade de parcelas que escolher, ou seja, quanto mais parcela mais caro fica. O bando PicPay também destaca o uso responsável.

