Boa notícia — de acordo com informações do Índice de Preços do Seguro Automóvel (IPSA) da TEx, uma empresa bastante popular no segmento de seguros de automóveis, os brasileiros podem se animar porque o preço dos seguros para veículos caiu novamente pelo terceiro mês seguido. Obtendo uma redução de 3,2% em relação aos últimos dois meses. Em comparação ao último ano, o recuo foi de quase 10%.

AGORA! Motoristas e proprietários de veículos recebem notícia ANIMADORA para o bolso

Seguros automotivos sofrem recuo em seus valores

Nos últimos 12 meses os valores dos seguros de automóveis tiveram uma queda significativa. Recuando 9,1% em apenas 12 meses. Valores bem interessantes para o consumidor — obtendo até R$ 1 mil de descontos em alguns veículos. O presidente da empresa Tex — Emir Zanatto, ressalta o porquê do barateamento dos valores nos últimos meses.

Indicando que o fator que acarretou na redução dos valores foi a MP do Governo Federal que reduziu os índices do IPI, bem como o valor dos veículos seminovos. Lembrando que o valor dos automóveis pode ser consultado através do IPV.

Levando em consideração ao mês de julho do ano passado, o recuo acumulado foi de 5,1%. Nesse ano totalizou 6%. O preço médio do seguro está em R$ 94. Portanto, isso indica que realmente o recuo nos preços dos veículos ocasionou na súbita redução do preço dos seguros.

Além disso, outros fatores externos contribuíram com isso. Bem como a redução no número de roubos e furtos nos últimos meses. Todos esses fatores acarretam no valor total do seguro.

Como é feito o cálculo do seguro?

Muitas pessoas não sabem mas existem inúmeros critérios que são levados em consideração para o cálculo do seguro automotivo. Dentre eles questões sociais, gênero e até mesmo estado civil. Todos os dados analisados são escolhidos com base em estudos científicos ou pesquisas de fontes internas e externas.

Região: a região que o contratante reside irá influenciar 100% no valor do seguro. Haja vista que um morador da região central do Rio de Janeiro, irá gastar muito mais com o seguro de um automóvel do que um morador de uma pacata vila no interior do Ceará.

Gênero: os homens pagam cerca de 12% a mais que as mulheres. Haja vista que os números indicam que os homens se envolvem mais em colisões e acionam muito mais o seguro do que as mulheres.

Estado civil: por mais ‘nada a ver’ que pareça, mas o estado civil influência diretamente nos dados. Homens solteiros acabam pagando mais de 60% a mais que mulheres comprometidas. Em contrapartida, homens comprometidos acabam gastando até 14% a menos que mulheres solteiras.

Veículo: o modelo do veículo influência diretamente no valor do seguro. O quanto mais caro for o veículo pela tabela FIPE, maior será o valor do seguro. E já dá pra se imaginar: que o seguro de uma Ferrari por exemplo terá seu preço superior ao de um Fiat Mobi.

Portanto, esses são os fatores gerais que influenciam no cálculo do veículo. Além disso, outros fatores como idade, perfil de condutor, etc. São levados em consideração quando o quesito é análise de perfil e cálculo do preço.

Tudo indica que até o fim do ano os valores hão de serem reduzidos alcançando a marca de até 9% em comparação ao último semestre. Caso os preços dos veículos recuem ainda mais e os índices de roubos e furtos se mantenha estáveis — tudo indica que há uma grande chance dos números não oscilarem.

