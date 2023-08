Tendência 2023: quem tem rosto redondo pode apostar nestas cores de cabelo

À medida que as estações se transformam, nosso foco se volta frequentemente para a próxima atualização de aparência, explorando as tendências de coloração de cabelo que estarão em alta para o ano de 2023. Aqueles que são especialistas no assunto asseguram que uma rica gama de alternativas está disponível para atender a todas as preferências. Desde matizes diversos até nuances que harmonizam com nossa individualidade, idade, estilo de vida e traços faciais.

Foto: divulgação

Tons de cabelo para ter rosto redondo

Confira aqui os tons de cabelo que vão arredondar o seu rosto em 2023.

Tons de cobres

Uma vez mais, os vermelhos e os tons de cobre ressurgem como tendências notáveis, porém, desta vez, em matizes mais refinados e elegantes, capazes de cativar tanto os gostos clássicos como os mais audaciosos.

As tonalidades de castanho com toques avermelhados infundem calor e vivacidade nos cabelos, ao mesmo tempo que habilmente minimizam a proeminência das bochechas, realçando com mais esplendor as características faciais. Você pode adotar esses tons em todo o cabelo ou optar por jogos de luz que conferem movimento e profundidade, como as discretas babylights.

Bronde

Por outro lado, no panorama das tendências de cabelo de 2023, emerge a fusão entre o cobre e o louro, uma escolha altamente recomendável para quem busca uma transformação radical, mas que ainda pretende preservar um ar natural.

Neste cenário, ao contrário da alternativa anterior, priorizam-se os gradientes, evitando a necessidade de retoques frequentes da coloração. Isso pode ser conquistado através de abordagens como a balayage ou as delicadas mechas baby fine, que continuam em voga.

Cores Caramelo

Por fim, desfrutamos do brilho bronzeado que os tons caramelo conferem, uma escolha perfeita para aquelas que preferem manter uma aparência natural e aconchegante.

Os entendidos no assunto recomendam a concentração das luzes na parte frontal ou a combinação com gradientes, criando um efeito harmonioso de pontas iluminadas. Por exemplo, abrace a vanguarda da moda do contorno capilar, que, essencialmente, implica em criar reflexos nos fios próximos ao rosto, tornando-os visivelmente mais claros que o restante do cabelo.

Cortes de cabelo para rosto redondo em 2023

Se você está buscando orientações sobre os estilos de cortes que melhor combinam com um formato de rosto redondo, continue lendo e descubra uma gama de possibilidades surpreendentes.

Aqui estão os Cortes de Cabelo que estão em voga e são ideais para rostos redondos incluem:

Corte de cabelo assimétrico Bob para rosto redondo. Estilo Long Bob (Lob) para realçar rostos redondos. Pixie cut texturizado, uma opção contemporânea. Camadas longas para adicionar dimensão a rostos redondos. Franja lateral para complementar rostos redondos. Efeito em cascata para uma aparência dinâmica. Corte shaggy para um toque descontraído. Cortes cacheados especialmente adaptados para rostos redondos. Opções curtas que valorizam rostos redondos. Elegante estilo Chanel para rostos redondos. Possibilidades de cortes masculinos para rostos redondos. Cortes crespos que favorecem rostos redondos. Tranças para realçar rostos redondos. Ousado corte Sidecut para uma abordagem distinta. Charmoso Short Bob, perfeito para rostos redondos.

