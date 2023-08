Abriu a lata? Melhor não guardar dentro da geladeira; entenda.

O instinto de conservação dos alimentos pode nos levar a cometer atos aparentemente inofensivos, mas na verdade, esconde sérios riscos à saúde. Um desses pontos, muitos comuns, é o de colocar uma lata aberta na geladeira por acreditar que isso ajuda a manter os alimentos frescos por mais tempo.

Mas você sabia que essa prática pode causar problemas graves? Saiba mais sobre o por que você não deve colocar uma lata aberta na geladeira no nosso próximo parágrafo.

Abriu latas? não coloque assim dentro na geladeira. / Imagem: Divulgação.

Por que você nunca deve colocar uma lata aberta na geladeira?

A resposta pode ser explicada de diversas formas. Primeiramente, é preciso mencionar que esses recipientes são fabricados com materiais como aço laminado e alumínio. Além disso, eles têm uma vedação segura a vácuo que protege o alimento de agentes externos.

Entretanto, essa proteção termina assim que a tampa da lata é removida, ou seja, quando é aberta para consumo. A partir desse momento, o conteúdo da lata fica completamente exposto ao oxigênio e às partículas do ambiente. Por essa razão, a oxidação pode também ocorrer no metal.

Assim, a resposta definitiva é: você não deve armazenar latas abertas na geladeira por várias razões:

Em primeiro lugar, o metal pode oxidar e, consequentemente, alterar notavelmente o sabor dos alimentos, ao ponto de se tornar intragável. Outra razão é o risco de proliferação de fungos e outros microorganismos que podem causar alergias ou doenças. Uma das bactérias mais propensas a se desenvolver em uma lata aberta é o Clostridium botulinum. Essa toxina causa o botulismo, que pode se manifestar através de vômitos, cólicas, deformações faciais e secura na boca ou garganta.

Como eliminar as bactérias existentes na geladeira?

A baixa temperatura no interior da geladeira diminui a velocidade com que as bactérias se multiplicam, porém não as eliminam. Por conta disso, é fundamental não levar esses organismos para dentro do eletrodoméstico.

Alguns cuidados, como não descongelar o alimento e voltá-lo ainda cru à geladeira ou eliminar ao máximo o ar dos sacos com comida, podem evitar problemas. Vale ressaltar também que manter o refrigerador limpo e higienizado é outra medida importante.

Separamos uma lista com alguns produtos que são aliados nessa limpeza, veja mais:

Desengordurante

Multiuso

Detergente

Esses produtos, além da limpeza pesada, higieniza o local protegendo seus alimentos de problemas futuros.

