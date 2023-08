O Banco Central emitiu um alerta muito importante aos brasileiros. Há algum tempo viralizou o valor exato das quantias esquecidas que podiam ser sacadas pelos brasileiros. Estima-se que ainda haja milhões disponíveis. Dinheiro oriundo de valores esquecidos em bancos, consórcios, etc. É possível realizar a consulta através do site oficial do Banco Central — entretanto, isso abriu margem para um grande problema! Caso você tenha dinheiro esquecido ou realizou saques recentes, fique atento.

Comunicado GERAL do Banco Central pega os brasileiros com dinheiro na conta de surpresa

Banco Central emite alerta

O Banco Central informou que criminosos estão entrando em contato com algumas pessoas que possuem valores a receber. Em alguns casos, as pessoas sequer tem esses valores. Os criminosos acabam inventando valores surreais — ao se passarem por agentes bancários.

O intuito é aplicar um golpe: informando os valores a receber e posteriormente cobrando uma taxa para saque. Logo após as vítimas enviarem o Pix dessa taxa — o contato é bloqueado e o crime acaba sendo cometido com êxito.

O contato pode ser feito por WhatsApp ou SMS — posteriomente evoluindo para outras redes de contato. O golpista acaba fornecendo links com domínios ‘semelhantes aos reais’ a fim de enganar cada vez mais pessoas.

O BC afirma que o modelo de saque não é esse e que eles não atuam dessa maneira. Para evitar cair neste golpe é necessário consultar os valores esquecidos e solicitar o saque apenas pela plataforma de Valores a Receber do Banco Central.

Como consultar os valores corretamente?

Para não cair no golpe é necessário realizar a consulta e pedir o saque da maneira correta. Evitando possíveis problemas e dilemas durante os procedimentos. O intuito é obter o máximo possível de segurança a cada etapa dos procedimentos.

Pesquise no Google por ‘Valores a Receber — Banco Central’;

Clique no primeiro resultado oficial do Governo;

Clique em ‘Consultar valores a receber’;

Faça login com a conta do Governo;

Preencha o CPF/CNPJ e data de nascimento ou criação da empresa.

Pronto.

Esses são os passos a ser seguidos para conseguir sacar os valores guardados. Haja vista que é necessário ter uma chave pix cadastrada em alguma instituição bancária vinculada ao CPF do titular.

Com isso os brasileiros conseguem muito mais segurança durante os procedimentos e podem sacar os valores de maneira fácil e rápida. Lembrando que não são cobradas qualquer taxa ou adicionais de repasse.

Portanto, é importante estar atento a esses detalhes a fim de evitar possíveis problemas durante os repasses dos valores disponíveis para receber. Todo cuidado é pouco.

