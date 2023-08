ESTES brasileiros receberam um Pix de R$ 800 do governo; por quê?

Nesta segunda-feira (31), ocorre a disponibilização da última parcela de julho do programa social Bolsa Família. Os beneficiários pertencentes ao grupo de NIS 0 têm a oportunidade de movimentar os recursos através do Caixa Tem. A seguir, detalhamos quais são os critérios para receber o montante total de R$ 800. Saiba tudo a seguir.

Sobre o benefício

Antes de mais nada, os beneficiários do Bolsa Família devem cumprir duas condições: estar em dia com o programa e receber dois adicionais específicos. Em relação aos requisitos, as famílias precisam apresentar uma renda mensal per capita de até R$ 218 e manter o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado.

No que diz respeito aos adicionais, para receber o valor de R$ 800 através do PIX, é imprescindível ser beneficiário de dois complementos do programa: o Benefício Variável Familiar e o Benefício Primeira Infância. A seguir, explicamos cada um desses complementos:

Benefício Variável Familiar: Esse adicional concede uma parcela de R$ 50 para lactantes, gestantes ou jovens com idade entre sete e dezoito anos incompletos;

Benefício Primeira Infância: Este adicional fornece um valor de R$ 150 para cada criança de até seis anos.

Portanto, para atingir o montante total de R$ 800, os beneficiários do Bolsa Família devem receber uma parcela do Benefício Variável Familiar e outra do Benefício Primeira Infância. A partir desta segunda-feira (31), os beneficiários do grupo de NIS 0 podem efetuar o saque dos valores correspondentes.

Bolsa Família bloqueado?

Os beneficiários que tiverem seus benefícios cancelados possuem um prazo máximo de 60 dias para resolver essa questão. É fundamental realizar a atualização dos dados e, uma vez que todas as informações estiverem corretas e comprovadas, o Bolsa Família será novamente disponibilizado aos participantes.

A seguir, explicamos como realizar o desbloqueio do Bolsa Família. O responsável familiar do programa deve se dirigir a um posto de atendimento do CRAS, levando consigo o documento oficial com foto e um comprovante de residência. Além disso, é necessário apresentar os documentos de identificação de todos os membros da família (preferencialmente, o CPF), bem como comprovantes de matrícula das crianças e adolescentes, caso existam.

Após a conclusão desse processo, os beneficiários devem aguardar até 45 dias para que suas parcelas voltem a ser depositadas.

O que é o Bolsa Família?

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda condicionada criado pelo governo federal em 2003. O objetivo do programa é reduzir a pobreza e a desigualdade social no Brasil. O Bolsa Família concede um benefício mensal às famílias que vivem abaixo da linha de pobreza, desde que cumpram algumas condições, como matricular as crianças na escola e fazer acompanhamento de saúde.

O Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda do Brasil. Em 2022, ele beneficiava mais de 14 milhões de famílias, totalizando mais de 54 milhões de pessoas. O custo anual do programa é de cerca de R$ 34 bilhões.

O Bolsa Família tem sido um sucesso. Ele ajudou a reduzir a pobreza e a desigualdade social no Brasil. O programa também ajudou a melhorar a educação e a saúde das famílias beneficiárias.

No entanto, o Bolsa Família também tem sido criticado. Alguns críticos dizem que o programa é caro demais e que não é eficaz na redução da pobreza. Outros criticam as condições que as famílias devem cumprir para receber o benefício.

Apesar das críticas, o Bolsa Família é um programa importante que tem ajudado a melhorar a vida de milhões de brasileiros.

