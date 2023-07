Caixa Tem libera empréstimo de R$ 3 mil com parcelas baixas para ESTAS pessoas

Ter uma grana extra nesse momento em que tudo está caro realmente é uma notícia boa e que todo mundo gostaria de ter, tanto para pagar as dívidas, para comprar algo que esteja precisando, para alavancar seu empreendimento. É por isso que o aplicativo Caixa Tem está liberando uma ótima oportunidade.

A linha de crédito do app Caixa Tem foi criado com o intuito de aumentar especialmente o empreendedorismo em nosso país, e os recursos que serão ofertados pelo banco serão direcionados ao estímulo da criação e também do desenvolvimento de negócios. E o que está mais chamando atenção desse empréstimo é que ele tem a possibilidade de contratação até de uma pessoa que está com o nome negativado.

Vale ressaltar e reforçar que essa linha de crédito é exclusivamente para os empreendedores, assim a pessoa só pode fazer a solicitação do empréstimo se o dinheiro for direcionado para um início no negócio ou uma ajuda financeira para as despesas que já tem com a empresa aberta.

veja as condições para faezr o empréstimo. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

O que posso fazer com esse dinheiro do empréstimo?

Esse recurso pode ser utilizado para conseguir:

Fazer reformas no estabelecimento

Comprar material

Arcar com as despesas do estabelecimento

Pagar funcionários

Outros

Lembrando que o Caixa Tem é disponibilizado em duas categorias, linha completa tanto para pessoas físicas e pessoas jurídicas e formalizados como MEI – Microempreendedor Individual.

Quais são as condições do empréstimo do Caixa Tem?

– Crédito para pessoas físicas

É possível contratar valores de no máximo R$ 1.000

As taxas de juros variam entre 2,99% e 3,60%

A dívida pode ser dívida entre 18 e 24 parcelas mensais

– Crédito para pessoas jurídicas (MEI)

Os valores já são mais gordos, podendo chegar a R$ 3.000

As taxas de juros praticadas são de no mínimo 1,99% e no máximo 3,60%, ao mês

O parcelamento é o mesmo da modalidade anterior, sendo de 18 a 24 meses

Regras para poder contratar o empréstimo?

Além desse recurso ser destinado para promover o empreendedorismo, quem tem interesse de solicitar esse empréstimo do app Caixa Tem precisa estar dentro dos requisitos e isso varia conforme o perfil:

Pessoas físicas

Deseja investir no seu negócio ou abrir um novo

Em seguida, possuir a conta poupança do Caixa Tem

Estar com os dados cadastrais do Caixa Tem atualizados

Caso possua dívidas bancárias, elas não podem ser maiores que R$ 3 mil

No caso do MEI

Estar em atividade como MEI há pelo menos 12 meses;

Em seguida, possuir uma conta jurídica junto a Caixa Econômica Federal

Estar enquadrado no limite de faturamento do MEI de R$ 81 mil

Caso possua dívidas bancárias, elas não podem ser maiores que R$ 3 mil.

Se você está dentro desses requisitos tem como fazer a solicitação diretamente pelo aplicativo Caixa Tem. Já o MEI tem que ir presencialmente em uma agência física da Caixa.

