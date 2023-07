Precisando de cartão de crédito Em agosto ficará mais fácil conseguir ESTE

Nesta última semana o PicPay anunciou uma grande novidade para os clientes da empresa. A partir do mês de agosto eles poderão ter acesso ao cartão de crédito PicPay de maneira muito mais facilidade. O intuito é fidelizar cada vez mais os clientes — dando a chance de qualquer usuário ter cartão de crédito, até mesmo os negativados. Veja como funciona e como ter acesso a novidade PicPay.

PicPay anuncia grande novidade

Trata-se de algo muito pedido pelos brasileiros. Tal como o Nubank, o PicPay irá oferecer aos seus clientes o cartão de crédito através de uma nova modalidade — alcançando até mesmo os clientes negativados da instituição. O intuito é alcançar mais de 50% dos clientes que não têm crédito liberado na plataforma.

O crédito será concedido através do dinheiro garantido. Isto é: o cliente deverá depositar algum valor no cofrinho, que é aplicado diretamente em CDBs com rentabilidade de 102% do CDI. Todo esse processo acontece de maneira automática, sem que haja a necessidade de ações manuais por parte do cliente.

Garantindo limite para o cliente. Esta quantia pode ser usada para qualquer finalidade. Bem como pagar faturas ou quitar outras despesas. Outros bancos já estão usado a mesma estratégia: inclusive para clientes que já têm cartão de crédito.

O intuito nesses casos é aumentar o limite de crédito. Logo que o cliente deposita os valores, o limite é liberado e pode ser usado sempre que precisar. Haja vista que é uma excelente maneira de guardar dinheiro, mantê-lo rendendo no CDI e ainda obter limite de crédito.

Cartão de crédito por ‘dinheiro garantido’

Até então, o PicPay possui mais de 15 milhões de cartão de crédito emitidos. Dentre eles estão disponíveis as opções de débito, crédito e outros depósitos na instituição. A partir deste momento: os clientes terão direito ao limite de crédito mesmo não possuindo crédito aprovado na instituição.

O PicPay irá priorizar os clientes que não possuem crédito disponível. Posteriormente irá abrir margem para os demais que têm interesse em aumentar o limite de crédito através do cofrinho. Portanto: há duas maneiras de usar a opção para fins próprios. Liberação ou aumento de crédito.

Para usar esta opção é necessário ter o PicPay instalado e uma conta no banco. Feito isso o cliente deverá ir até a opção cofrinho e depositar alguma quantia de acordo com o limite mínimo estipulado. É válido lembrar que o dinheiro ficará ‘bloqueado’ caso hajam faturas em abertas. Caso não, poderá ser retirado mediante o tempo estipulado.

Feito isso já poderá ir até a aba cartões e escolher o novo limite de crédito. Tudo de maneira rápida, fácil e segura. Milhões de clientes PicPay serão alcançados com a novidade.

