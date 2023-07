Viralizou! Passo a passo para usar o filtro da Barbie no WhatsApp

A moda do momento é “Barbie: O Filme”. Após o anúncio do lançamento do longa nas telonas, o tema cor-de-rosa da boneca mais famosa do mundo é visto em centros comerciais, lojas, perfis em redes sociais, e, naturalmente, nos recursos dessas redes, como a possibilidade de colocar a sua foto do WhatsApp com o filtro da Barbie, por exemplo. Se você também se interessou em entrar no clima do filme mais aguardado do ano, continue lendo para aprender como usar o filtro!

IA surfa na febre do momento

Que a Barbie sempre foi a boneca mais desejada por toda menina desde o seu lançamento em 1959, isso não é novidade. Mas isso ficou ainda mais evidente após o anúncio do live-action sobre a loirinha que adora roupas (e tudo) cor-de-rosa.

A febre Barbie tomou contou dos quatros cantos do mundo, com temáticas relacionadas ao filme espalhadas por todos os lugares e situações, como lojas, campanhas publicitárias e, é claro, nas redes sociais. Os pôsteres com o elenco do filme Barbie tomaram conta da internet, e a boa notícia é que você pode criá-los com sua própria selfie.

Utilizando a Inteligência Artificial, o aplicativo Barbie Selfie Generator faz com que seja possível remover o fundo de uma foto e personaliza tudo com temáticas do filme, que estreia nesta quinta-feiora (20) nos cinemas do Brasil.

Continue lendo para aprender como usar o app e entrar na moda do momento!

Barbie Selfie Generator

Como falado mais acima, o aplicativo que utiliza a tecnologia mais falada do momento permite que, através de uma selfie, seja dos seus arquivos ou tirada em tempo real, você adicione um tema de fundo de “Barbie: o Filme” em sua foto de perfil, seja no WhatsApp, seja no Instagram. Aprenda logo abaixo!

Confira o passo a passo a seguir:

Guarde sua foto de perfil do WhatsApp para que você apareça em seus arquivos recentes e assim encontrá-lo facilmente.

Entre no site do Barbie Selfie Generator pelo link https://www.barbieselfie.ai/intl/ .

Clique em “Iniciar” e você entrará na página onde poderá carregar a foto. Você pode escolher entre um de seus arquivos ou tirar uma foto na hora;

Após a foto aparecer, você ainda pode fazer ajustes e mover a foto de acordo com suas preferências;

Clique em continue e o resultado está pronto. Você pode salvar ou compartilhar a fotos nas principais redes sociais, como Facebook, Instagram, Whatsapp e Twitter.

“Modo Barbie” No WhatsApp

Para ativar o ‘modo Barbie’ no WhatsApp, começamos pela modificação do ícone do aplicativo. A primeira etapa consiste em baixar e instalar o aplicativo ‘Nova Launcher’ da Google Play Store. Após a instalação, é necessário definir este aplicativo como padrão nas configurações do dispositivo, seguido do download do logotipo da Barbie em formato PNG com fundo transparente. Ao abrir o aplicativo ‘Nova Launcher’, os usuários são convidados a escolher um tema, que ajustará a interface principal do telefone.

O próximo passo envolve a adição de um papel de parede temático nos chats do WhatsApp. Para tal, o usuário deve baixar uma imagem da Barbie, em seguida abrir o WhatsApp e ir até a seção ‘Configurações’, buscar pela opção ‘Chats’ e selecionar a seção ‘Wallpaper’. Após selecionar a opção ‘Alterar’, o usuário deve escolher ‘Minhas fotos’ e selecionar a imagem da Barbie baixada anteriormente.

Finalmente, para adicionar um plano de fundo no teclado com tema da Barbie, o usuário deve baixar uma imagem específica buscando por ‘fundo do teclado da Barbie’ em seu navegador. É importante salientar que o procedimento pode variar dependendo do teclado utilizado, porém, no caso do ‘Teclado do Google’, o usuário deve entrar no aplicativo WhatsApp, abrir uma conversa e clicar na engrenagem para acessar as configurações do teclado. Dentro da opção ‘Tema’, o usuário deve escolher ‘Meus temas’ e selecionar a foto da Barbie baixada, ajustá-la de acordo com suas preferências e finalizar o processo com ‘Concluído’ e ‘Aplicar’ para ativar o ‘modo Barbie’ com o fundo do teclado.

