Mais de 20 MIL vagas em concurso para professor e outros cargos na Educação

OPORTUNIDADES EM CONCURSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO E OUTRAS ÁREAS, ESTÃO DISPONÍVEIS. PREPAREM-SE!

A área educacional está recheada de ótimas oportunidades em concursos públicos com editais publicados e também que devem ser abertos, todos com reajustes salariais feitos à partir de maio de 2023.

Sabendo como as previsões são importantes para os concurseiros, separamos alguns concursos para os cargos administrativos educacionais.

Fique atento:

Concursos Educação – editais publicados

Concurso USP

Status: Edital publicado

Perspectivas: Os interessados em participar podem realizar as inscrições entre os dias 03 e 27 de julho de 2023, no site da banca organizadora, FUVEST. Taxa de inscrição: R$159,00.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargos: Analista para assuntos administrativos

Analista para assuntos administrativos Formação: nível superior

nível superior Vagas: 119

119 Remuneração: R$ 10.231,05

SME Barueri (SP)

Status: edital publicado

Perspectiva: Os interessados poderão realizar as inscrições até 07 de agosto de 2023 através do site da banca organizadora, IGESC, ao custo de R$ 72,50.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo : diversos

: diversos Vagas: 137

137 Formação: superior

superior Salário: R$ 6.500,00 a R$ 9.000,00

Concurso UFAL – TAE

Status: edital publicado

Perspectiva: Os interessados poderão realizar as inscrições entre os dias 14 de junho e 23 de julho de 2023, através do site da Universidade.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: Técnico-Administrativo em Educação

Técnico-Administrativo em Educação Vagas: 35 + CR

35 + CR Formação: médio e superior

médio e superior Salário: R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92

Concurso SEE SP

Status: edital publicado

Perspectiva: Os interessados poderão se inscrever no site da organizadora entre os dias 15 de maio e 27 de junho de 2023, ao custo de R$ 40,00 para uma disciplina, e R$ 60,00 para duas.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: professor

professor Vagas: 15 mil

15 mil Formação: superior

superior Salário: R$ 3.125,00 a R$ 5.000,00

Concurso UNICAMP

Status: Banca definida (Vunesp)

Perspectivas: A Universidade Estadual de Campinas disponibilizou o extrato do contrato com a Fundação Vunesp, para a organização de um novo concurso para servidores. A contratação se deu por dispensa de licitação para o provimento de 27 cargos diferentes, possuindo valor total de R$ 501.740,55.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargos: Técnico-administrativos

Técnico-administrativos Formação: nível médio e superior

nível médio e superior Vagas: a definir

a definir Remuneração: a definir

Concurso SEMEC Balneário Camboriú (SC)

Status: Banca definida (FEPESE)

Perspectivas: A Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos, FEPESE, foi escolhida para organizar a seleção de preenchimento do quadro de pessoal Secretaria Municipal de Educação de Balneário de Camboriú. Com a banca definida, a publicação do edital é iminente.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargos: a definir

a definir Escolaridade: a definir

a definir Número de vagas: a definir

a definir Remuneração: a definir

Preparem-se e fiquem atentos as datas para não perder as inscrições.

