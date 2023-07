Aprenda a liberar o “MODO ESCURO” do WhatsApp agora

Você gosta do seu aplicativo no modo escuro ou normal? Chegou a hora de ativar o modo escuro no Whatsapp. O recurso que deixa o app com tema “dark” foi finalmente liberado para todos os usuários, tanto no sistema IOS(IPhone) quanto no sistema Android, e não está mais restrita a usuários do WhatsApp Beta.

O aplicativo ganhou suporte ao modo escuro, trazendo mais conforto em ambientes escuros ou durante a noite, evitando que a claridade da tela irrite os olhos. Além de ajudar a economizar bateria em celulares com tela OLED.

Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como ativar o modo escuro no whatsapp?

1. No iOS (iPhone)

Para os usuários de IPhone, o método é feito no app Ajustes do IOS.

Para ativá-lo é preciso que o app esteja atualizado na versão 2.20.30 ou superior na App Store.

Abra o app “Ajustes”; Toque em “Tela e brilho”; Toque em “Escura”.

Caso o modo escuro do iPhone ainda esteja ativado, mas o WhatsApp não foi atualizado automaticamente, é possível força-lo a isso fazendo o passo a passo abaixo:

Abra o app “App Store” e toque em sua foto de perfil; Em “Atualizado recentemente”, toque em “WhatsApp Messenger”

(não toque no botão “Abrir”) e depois, em “Atualizar”.

E pronto.

Veja também: WhatsApp: passo a passo para RECUPERAR o que você apagou

2. No Android

No Android, o processo é realizado de forma mais fácil e dentro do próprio aplicativo do WhatsApp, mas há diferenças de configurações dependendo da versão do seu celular, se Android 10 ou uma versão anterior.

Para ativar o modo escuro, será necessário que atualize o app para a versão mais recente e compatível.

Abra seu aplicativo de WhatsApp e toque em “Menu” (os três pontinhos na parte superior da tela); Toque em “Configurações”, depois em “Conversas”, em seguida clique em “Tema”; O app mostrará as opções, que são: “Claro”, “Escuro” e uma terceira, que depende da versão do sistema; Android 10: A opção será “Padrão do sistema”, que seguirá a configuração do Android. Se ele estiver no modo noturno, o WhatsApp ativará o modo escuro, do contrário, usará o tema claro normalmente; Configurações em versões anteriores ao Android 10: A opção será “Definido pelo modo Economia de bateria”, em que a interface ficará escura apenas quando o recurso Economia de bateria estiver ativo; senão, ela ficará clara normalmente; Para ativar o Modo Escuro no WhatsApp sem depender das configurações do Android, toque em “Escuro” e depois, em “OK”.

E pronto.

Aproveite as dicas para utilizar o aplicativo de forma mais confortável durante a noite e economizar bateria também.

Veja também: Pix pelo WhatsApp: entenda a novidade que o Banco do Brasil anunciou