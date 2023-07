Sua chance de entrar para a POLÍCIA: 4 estados e o DF estão com concursos abertos

Concursos para entrar na Polícia – Uma chuva de oportunidades desce sobre aqueles que anseiam por uma carreira nas forças policiais brasileiras. Sete concursos públicos, totalizando mais de 5 mil vagas, estão com inscrições abertas em quatro estados e no Distrito Federal. As posições, que variam de acordo com o grau de instrução – médio, técnico ou superior – prometem remunerações de até R$ 11,5 mil.

Polícia abre concursos em diversas regiões

Os editais visam preencher diversas funções em instituições policiais, cada qual com seus pré-requisitos, como altura e idade. Portanto, é crucial que os candidatos prestem muita atenção a esses detalhes para garantir a sua elegibilidade. Além disso, para aqueles cujo sonho não é precisamente uma carreira na polícia, há atualmente mais de 57 mil vagas disponíveis em diferentes concursos públicos e processos seletivos por todo o Brasil.

Na região Norte, especificamente no estado do Acre, há duas oportunidades de ingresso nas forças policiais. O concurso da Polícia Militar do Estado do Acre (PM AC) está em busca de profissionais de nível superior para preencher 36 vagas, com salários que variam de R$ 8.129,55 a R$ 10.423,73, dependendo do cargo e sem considerar possíveis bonificações. As inscrições podem ser realizadas na página da banca organizadora Fundação Getúlio Vargas (FGV) até as 16h do dia 24 de julho de 2023.

Simultaneamente, a Polícia Penal do Acre está com inscrições abertas para 329 vagas de níveis médio e superior. Os vencimentos iniciais variam entre R$ 3.221,90 e R$ 6.561,76, conforme a posição. As inscrições estão sendo realizadas no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), com prazo final também no dia 24 de julho de 2023.

No sudeste, o Rio de Janeiro apresenta duas frentes de oportunidades na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ). A primeira é para a função de Soldado, que requer ensino médio completo e oferece vencimento inicial de R$ 5.233,88. As inscrições podem ser feitas no site do IBADE até o dia 12 de julho de 2023.

Diversos Estados

Em paralelo, a PMERJ também está com 67 vagas abertas para profissionais de saúde de níveis técnico e superior. As remunerações variam de R$ 6.028,45 a R$ 11.505,73. As inscrições podem ser realizadas no site do IBADE até 21 de agosto de 2023.

No sul, o Paraná está com 50 vagas abertas para o cargo de Cadete na Polícia Militar do Estado do Paraná (PM PR). O subsídio inicial é de R$ 3.776,22, porém, com a progressão na carreira, os profissionais podem chegar a receber R$ 10.327,39. As inscrições devem ser realizadas no site oficial do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná, até as 12h do dia 23 de agosto de 2023.

Em São Paulo, a Polícia Militar do estado (PM SP) anunciou a abertura de 2.700 vagas para a carreira de Soldado. A remuneração inicial é de R$ 4.852,21. As inscrições devem ser realizadas no site da banca organizadora VUNESP até as 23h59 do dia 27 de julho de 2023.

Por fim, no Distrito Federal, a Polícia Militar (PM DF) oferece 44 vagas para profissionais de saúde. Os ganhos podem chegar a R$ 11.435,59, após a promoção ao cargo de 2º Tenente QOPMS. As inscrições podem ser feitas no site da banca organizadora Instituto AOCP até as 12h do dia 12 de julho de 2023.

Essa diversidade de oportunidades ressalta a busca constante das instituições policiais por novos talentos, sejam eles nas fileiras ou no corpo administrativo e de saúde. Portanto, se você tem o sonho de se juntar à força policial, este pode ser o momento perfeito para transformar essa ambição em realidade.

