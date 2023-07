ATENÇÃO! Colocou a conta errada no FGTS? Veja como corrigir agora

Como corrigir a conta no FGTS – O saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) se tornou uma alternativa relevante para os trabalhadores que desejam ter um rendimento adicional em seus aniversários. Este tipo de saque permite que eles tenham acesso a uma parte do valor acumulado no FGTS, uma vez ao ano. No entanto, optar por essa modalidade acarreta na renúncia do saque integral do fundo em situações de demissão sem justa causa. Uma questão que muitos enfrentam, entretanto, é o que fazer se, por acaso, informarem a conta errada para o depósito. Vamos explorar essa e outras questões importantes sobre o saque-aniversário.

Dá para corrigir dados bancários no FGTS?

É essencial que os trabalhadores garantam a veracidade dos dados informados no processo de retirada para garantir que o valor do saque será depositado corretamente. No entanto, erros podem ocorrer e, se a conta informada para o depósito estiver errada, é importante saber o que fazer.

A disponibilização do saque-aniversário pelo banco Caixa Econômica Federal ocorre para os trabalhadores que comemoram aniversário no mês em questão. Esse valor fica disponível para saque desde o primeiro dia útil do mês até o último dia útil do mesmo mês e ocorre uma vez por ano.

O valor que pode ser resgatado é calculado com base no saldo do FGTS que o trabalhador possui. Existe uma tabela de pagamentos composta por sete faixas que variam de acordo com o saldo do FGTS do trabalhador. Por exemplo, para um saldo de até R$500, a alíquota é de 50% e não há parcela adicional. Já para saldos acima de R$20.000, a alíquota é de 5% e há uma parcela adicional de R$2.900.

Não se preocupe, existem soluções

Se você informou a conta errada para o pagamento, não há razão para preocupações excessivas. Isso ocorre porque, se o dinheiro do saque-aniversário foi enviado para uma conta inexistente, o valor retorna ao FGTS. Portanto, é possível corrigir a conta informada e recuperar o dinheiro.

Para isso, uma das opções é dirigir-se a uma agência física da Caixa Econômica Federal e solicitar a um atendente que faça a alteração. Entretanto, se você prefere não fazer isso presencialmente, há a possibilidade de resolver isso em sua própria casa.

A Caixa Econômica Federal oferece a opção de fazer essas alterações por meio de seu serviço de Internet Banking, disponível para dispositivos Android e iOS. Para iniciar, basta fazer login na plataforma e acessar a opção “Menu”. Em seguida, na seção de busca, você deve digitar “FGTS” e selecionar “FGTS | Saque-Aniversário”, dentro dos Serviços do cidadão. A próxima etapa é clicar em “Editar” e, em seguida, “Outras opções de recebimento”. Após esses passos, faça as correções necessárias, confirme se os dados estão corretos e finalize a operação.

Portanto, mesmo que erros possam ocorrer durante o processo de solicitação do saque-aniversário, existe um caminho claro e seguro para corrigir esses problemas. A chave é estar ciente de suas opções e saber como tomar as medidas apropriadas, caso seja necessário. Independentemente do cenário, é essencial garantir a precisão de todas as informações fornecidas para evitar possíveis contratempos.

