Temporada de inscrições para o Bolsa Família de JULHO começou; veja o que fazer

Inscrições abertas para o Bolsa Família – Nos dias atuais, contar com uma mão amiga do governo pode ser a diferença entre ter ou não as necessidades básicas atendidas. Através do Cadastro Único (CadÚnico), um banco de dados estratégico, muitos brasileiros têm acesso a uma variedade de programas sociais, incluindo o Bolsa Família e o Minha Casa, Minha Vida. Tais programas visam assistir famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, proporcionando desde a transferência de renda até o acesso à casa própria.

As inscrições no Cadastro Único são fundamentais para ter acesso a programas sociais como o Bolsa Família. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Bolsa Família abre inscrições em julho

Para usufruir dos benefícios oferecidos pelo CadÚnico, é necessário que o cidadão realize um pré-cadastro. Este procedimento pode ser efetuado por meio do aplicativo Cadastro Único, compatível com os sistemas Android e iOS, ou pelo site oficial do banco de dados. O pré-cadastro disponibiliza informações valiosas que podem facilitar a conclusão do cadastro no sistema.

No entanto, após o envio do pré-cadastro, o cidadão tem um prazo de até 120 dias para comparecer a um Posto de Atendimento do Cadastro Único. É preciso apresentar os documentos obrigatórios de identificação, tanto do requerente quanto dos demais membros da família, para finalizar o cadastro no CadÚnico.

Nesses postos de atendimento, geralmente situados nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), a equipe responsável irá coletar informações adicionais consideradas relevantes. Entre elas, o número de pessoas que residem no mesmo lar, o nível de escolaridade de cada membro, suas ocupações e respectivos rendimentos. Além disso, é necessário que o cidadão esteja preparado para uma entrevista que será conduzida pela equipe do CRAS.

Se você não sabe onde está localizado o Posto de Atendimento do Cadastro Único mais próximo da sua residência, é possível descobrir essa informação através do aplicativo CadÚnico ou do formulário do Cadastro Único disponível no site oficial. Ao acessar o site, o cidadão deve fornecer informações como o Estado e o Município de residência, bem como o tipo de posto que procura.

É importante mencionar que o CadÚnico disponibiliza uma vasta gama de programas sociais. Entretanto, é preciso esclarecer que a inscrição no banco de dados não assegura automaticamente o recebimento dos benefícios. Isso ocorre porque cada programa possui critérios específicos para a concessão dos auxílios, além de um número máximo de beneficiários.

Portanto, as famílias devem estar atentas para cumprir os requisitos dos benefícios desejados e ao limite máximo de beneficiários atendidos. Por exemplo, o programa Auxílio Gás atende qualquer beneficiário cadastrado no CadÚnico, mas tem um limite máximo de 6 milhões de beneficiários. Assim, mesmo que a família se enquadre nos critérios do benefício, pode não recebê-lo caso o número máximo de beneficiários já tenha sido atingido.

Um dos programas mais conhecidos do Cadastro Único é o Bolsa Família. Este programa atende um número consideravelmente maior de cidadãos, podendo chegar a 21 milhões de brasileiros. Contudo, para ser elegível ao benefício, é preciso ter uma renda per capita inferior a R$ 218 por mês. Portanto, nem todos os inscritos no CadÚnico que possuem renda acima deste valor podem ter acesso ao programa de transferência de renda.

Programa Progredir

Recentemente, o governo lançou o Programa Progredir, voltado para beneficiários do Cadastro Único. Esse programa permite o acesso a diversos benefícios, incluindo cursos profissionalizantes, vagas de emprego e até mesmo empréstimos para quem deseja abrir ou expandir seu próprio negócio.

No caso do empréstimo, o beneficiário precisa acessar o Sistema Progredir para realizar a inscrição e, em seguida, poderá escolher uma das opções de crédito disponíveis. Uma das opções é voltada para aqueles que desejam abrir o próprio negócio e precisam de investimento inicial, enquanto a outra é destinada a quem já é empreendedor, mas precisa de capital para expandir.

É interessante notar que essa linha de crédito está disponível para trabalhos tanto formais quanto informais. Se o beneficiário desejar formalizar seu negócio, é possível se registrar como Microempreendedor Individual (MEI), um processo que pode ser realizado online e de forma gratuita.

Entretanto, é fundamental frisar que o empréstimo não deve ser utilizado para gastos pessoais. O beneficiário não pode, por exemplo, pagar dívidas ou fazer compras com esse recurso. Fazer isso seria uma violação do contrato de empréstimo, que poderia levar a sanções. Portanto, o empréstimo deve ser destinado exclusivamente para propósitos de negócios. Em um cenário de crise econômica, onde muitos brasileiros lutam para sobreviver, programas como esses são de suma importância. No entanto, é crucial conhecer bem cada um deles para fazer o melhor uso possível dos recursos disponíveis.

