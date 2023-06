ALERTA GERAL: 2 novos golpes por SMS estão pegando vítimas desprevenidas

Muitas pessoas podem considerar o SMS como uma antiguidade, mas ele ainda é utilizado como recurso por muitas empresas. Além disso, também é usado como verificação em duas etapas nos aplicativos e, assim, a ferramenta pode ser utilizada em golpes.

Abaixo seguem mais informações sobre dois novos golpes por SMS que estão sendo aplicados por milhares de pessoas fraudulentas.

Os golpes por SMS se baseiam nas mesmas estratégias que outros golpes similares | Imagem: StockSnap / pixabay.com

Dois novos golpes sendo aplicados por SMS

Existem dois golpes aplicados por mensagem de texto, o smishing e SMS spoofing, e estes são os detalhes importantes sobre eles:

Smishing

Esse golpe é aplicado por meio de SMS nos celulares, por isso ele leva esse nome. Nele, é enviada uma mensagem de texto com um link malicioso ou número de telefone de uma central de atendimento fake.

A mensagem fraudulenta enviada contém as seguintes características:

Contato desconhecido;

Senso de urgência ou curiosidade;

Podendo conter um link e/ou pedir informações pessoais ou valores, passando uma sensação de credibilidade;

Erros de português.

Os golpistas tentam convencer a vítima a responder a mensagem com informações pessoais ou com dados de cartão de crédito. Também pode fazer com que a pessoa faça alguma transferência bancária ou PIX, pagar algum boleto ou entrar em links. Dessa forma, são instalados programas para roubar dados do celular ou vão para sites falsos.

Spoofing

Esse termo significa falsificação em português, ou seja, o golpista que usa esse golpe falsifica o número de telefone de origem de uma mensagem de texto. Assim, a pessoa acredita que a mensagem seja de uma fonte segura.

Ele pode ser usado com vários intuitos:

Passar por uma pessoa ou organização para obter informações pessoais da vítima;

Mandar mensagens anônimas;

Enviar SMS de vários números, praticando SPAM;

Enviar comprovantes falsos de pagamentos para vendedores.

Normalmente, os dois golpes por SMS são usados simultaneamente. O criminoso não vai apenas falsificar quem manda a mensagem: ele também quer roubar os dados de quem a recebe. Além de induzir a vítima a preencher formulários falsos ou clicar em um link malicioso.

Veja também: Você baixou algum desses apps no Google Play? 101 podiam ROUBAR seus dados

Como se proteger dos golpes por SMS

Apesar de existirem inúmeras pessoas golpistas, há como não cair nos golpes e não clicar em sites falsos. Algumas das ações que podem ser feitas são as seguintes:

Quem recebe o SMS deve desconfiar se ele pede informações pessoais, tem senso de urgência, link ou oferecem prêmios, mesmo que seja de empresas que se dizem confiáveis;

A pessoa não deve jamais enviar dados pessoais por mensagens de texto;

Ninguém deve fazer pagamentos de boletos ou transferências por informações recebidas por SMS;

Jamais se deve acessar links que abrem anexos recebidos por números suspeitos;

Se a pessoa estiver em dúvida se o SMS é verdadeiro, deve entrar em contato com a empresa que supostamente está enviando a mensagem pelos canais de atendimento oficiais divulgados pelo site oficial;

É importante manter o dispositivo atualizado e ter um antivírus instalado para ajudar a detectar SMS suspeitos ou que tem links maliciosos.

Por meio da adoção das dicas acima, os golpes por SMS farão um número cada vez menor de vítimas.

Veja também: CUIDADO! Salve seus contatos do celular, pois o Google pode SUMIR com eles