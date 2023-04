Ministra afirma GRANDE NOVIDADE para quem declara Imposto de Renda

O Imposto de Renda é uma pedra no sapato de muitos brasileiros, principalmente, porque há anos a tabela de arrecadação não é atualizada, então, o poder de compra do brasileiro diminuiu mas o valor da faixa tributada continua a mesma, o que é péssimo para os contribuintes, principalmente, os de classes mais baixas. Contudo, Simone Tebet, atual Ministra do Planejamento e Orçamento, deixou um segredo ser revelado e mudanças no Imposto de Renda devem ocorrer ainda neste ano, entenda

A faixa de isenção deve ser ampliada

O primeiro passo do governo deve ser ampliar a faixa de isenção, pois da maneira que encontra-se, rapidamente pessoas que ganham menos do que 2 salários teriam que declarar Imposto de Renda e pagar o tributo em questão. Por isso, o plano atual é fazer tal ampliação.

Para isso, ela quer literalmente ‘pegar carona’ em um projeto que já existe no Senado Federal, o projeto em questão quer que a isenção do IR seja de R$ 2,5 mil. Além disso, o texto propõe várias outras medidas no sistema, principalmente para taxar os lucros e dividendos.

Usar esse projeto é um caminho mais fácil, já que ele foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado, caso ele seja aprovado sem modificação alguma, do Senado ele irá direto para as mãos do presidente Lula para ele assinar. Contudo, caso haja alguma alteração, o processo irá demorar mais, porque o texto irá voltar para a câmara

dos deputados.

Veja também: NOME SUJO: Justiça atualiza norma que bloqueia CNH e cartão

Atual tabela do Imposto de Renda

A tabela do Imposto de Renda que está em vigor é a mesma de 8 anos atrás, isto é, quando Dilma era presidente do Brasil. Desde então, a inflação a cada ano foi diminuindo o poder de compra dos brasileiros e a tabela continua lá, intacta, sem modificação alguma. Contudo, isso deverá mudar.

Nos últimos anos vários outros presidentes quiseram modificá-la, todavia, sem sucesso, já que a maioria das propostas não passaram pelo Congresso ou nem foram enviadas. Mas nessa nova gestão, esse problema deverá ter um fim.

Por fim, todos os brasileiros estão acreditando em uma das promessas que Lula fez durante sua campanha, isto é, ele havia dito que iria isentar todos os trabalhadores que ganham até R$ 5 mil de pagar o tributo em questão. Lembrando que após sua eleição, ele já salientou que a promessa será cumprida, mas por partes. Ou seja, os degraus da isenção irá ‘subindo’ até alcançar o piso.

Veja também: Quer aprender a investir? PicPay oferece curso DE GRAÇA