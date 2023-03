Lista de documentos para declarar Imposto de Renda 2023; veja quais são eles

Após o período de carnaval, chega outro período que é bastante temido por todos, trata-se do dia que se deve declarar o Imposto de Renda, que por sinal, já tem data para começar, isto é, a declaração do Imposto de Renda deste ano, irá iniciar no dia 15 de março e irá perdurar até o dia 31 de maio. É preciso que o contribuinte esteja bem atento a todos os documentos necessários para que ele realize o procedimento da maneira correta, confira.

Quem deve realizar a declaração do Imposto de Renda?

No Brasil, todo brasileiro deve realizar a declaração, mas é muito comum que se confunda realizar a declaração com o pagamento de algum tributo. Ou seja, alguém pode declarar mas não ser tributada em nada. Por isso, confira quais são as pessoas que devem declarar de maneira obrigatória o Imposto de Renda 2023:

Em 2022, recebeu valores tributáveis acima do teto de R$ 28.559,70;

em 2022, recebeu valores não tributáveis ou tributáveis na fonte acima do teto de R$ 40.000;

Em 2022, ganharam capital após vender bens ou direitos que tivessem a incidências de impostos;

Em 2022, teve posse de bens ou direitos com valor superior ao teto de R$ 300 mil;

Em 2022, vieram morar no Brasil até o dia 31 de dezembro;

Em 2022, optaram por vender imóvel e o valor ser isento do Imposto de Renda, mas é obrigatório ter usado o valor dentro de 6 meses na aquisição de outro imóvel residencial.

Quais os documentos necessários para a declaração do Imposto de Renda 2023?

Para declarar o Imposto de Renda, é preciso que o contribuinte forneça alguns documentos na hora do procedimento, eles são de suma importância para o correto andar de toda a operação, confira todos os documentos que são imprescindíveis na hora da declaração:

Informações acerca de rendimentos financeiros – geralmente esses documentos são fornecidos pelos próprios bancos -;

Comprovantes de despesas que sofrem abatimento no Imposto de Renda, como despesas com saúde e educação, entre outras;

Comprovantes que mostrem a compra e venda de bens como propriedades, veículos, ativos e etc.

CPF de todos os dependentes do titular da declaração;

Caso tenha recebido alguma renda do exterior, é preciso informar.

Por fim, os documentos básicos como RG, CPF, certidão de nascimento, título eleitoral e a última declaração de Imposto de Renda. Tendo isso em mãos, já pode começar o processo. Lembrando que quanto mais rápido o usuário declarar o Imposto de Renda, mais rápido ele irá conseguir a restituição do valor em questão, já que há vários lotes para que ocorra a devolução.

