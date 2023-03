Bolsa Família e Auxílio Gás terminaram; descubra quando você recebe de novo

Acabou! Os repasses referentes ao Bolsa Família e Vale-Gás deste mês de fevereiro acabaram. O próximo ciclo de pagamentos aguarda somente a confirmação da data de pagamentos e acerca das novas mudanças que serão implementadas. Tudo indica que neste próximo mês de março algumas mudanças entrarão em vigor: como adicional de R$ 150 por criança entre zero e seis anos e bônus por integrantes com idade superior a 18 anos! Veja todos os detalhes e o que muda nos benefícios.

Bolsa Família e Vale-Gás sofrem mudanças

Já é tradição que o Bolsa Família seja pago nos últimos 10 dias úteis do mês. Devido as enchentes no litoral paulista – os residentes das áreas atingidas receberão os repasses antecipados deste próximo mês de março, sendo pagos no dia 20. Os demais beneficiários receberão os repasses em seus dias normais.

Lembrando que o cronograma de pagamento possui como base o número final do NIS – desse modo, a partir dos 10 últimos dias corridos do mês os repasses acontecem. Caso haja algum feriado prolongado, como foi o caso deste mês – os repasses podem sofrer atrasos.

Neste mês de março algumas mudanças entrarão em vigor. Podemos citar acerca da possível inclusão do adicional de R$ 150 por criança entre zero e seis anos – com limite de até duas crianças por núcleo familiar. De semelhante modo, irá iniciar os repasses adicionais mediante quantidade de membros em uma família.

A questão é estudada pelo Governo e deve ser implementada em breve. Wellington Dias – Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil afirmou em entrevista que é injusto que famílias maiores recebam os mesmos valores de famílias menores.

Acerca do Vale-Gás, o próximo repasse acontecerá apenas no mês de abril. Ainda não possui um valor definido – visto que a ANP protocola os valores bimestralmente de acordo com os valores nacionais do botijão de 13kg. O benefício é pago aos brasileiros a cada 2 meses.

Pente-fino do Bolsa Família já iniciou

Não é de hoje que o Governo anunciou que haveria um grande pente-fino nos cadastros. Tudo já iniciou e as famílias unipessoais foram as mais afetadas – visto que dos 10 milhões de cadastros irregulares, 6 milhões deles pertenciam a famílias unipessoais.

O Governo liberou no aplicativo CadÚnico a possibilidade de suspender a conta no Cadastro Único – a fim de facilitar o processo de limpeza. Entrementes, nem todas as famílias fizeram isso e agora o Governo irá fazer isso de maneira automática.

As famílias que se sentirem afetadas podem ir até o CRAS local a fim de validar os dados e averiguar o motivo do bloqueio. Lembrando que isso irá aumentar o leque de possibilidades da devida distribuição do benefício aos mais necessitados.

Portanto, espera-se que nos próximos meses mais novidades do Bolsa Família e demais benefícios sejam anunciadas e venham à tona.