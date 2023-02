Até R$ 21 mil para empreendedoras: descubra como conseguir o dinheiro

Chegou o momento de alavancar o seu negócio sob excelentes condições! Um novo modelo de concessão de crédito surgiu para auxiliar os empreendedores negros e pardos do país. A modalidade permite que os empreendedores que têm CNPJ formalizado saquem até R$ 21 mil com excelentes taxas de juros! Para se ter ideia: as taxas variam entre 0,35% e 0,55%. Veja abaixo como funciona e como conseguir.

Empreendedores podem contratarem até R$ 21 mil

Às vezes o empréstimo pessoal vem em boa hora. A fim de alavancar um negócio e levar melhores condições de trabalho. Com isso, a Agência de Desenvolvimento de São Paulo – ligada à Secretaria Municipal da região – disponibilizou o projeto Empreenda Afro. No qual disponibiliza linhas de crédito excelentes para os empreendedores que se autodeclaram negros ou pardos.

Desse modo, é possível contratar valores que podem ir de R$ 200 a R$ 21 mil. Lembrando que os contratantes têm até 48 meses para realizar o pagamento das respectivas parcelas. O fator atraente nisso tudo é o valor pago mensal! Visto que os juros podem ir de 0,35% a 0,55% ao mês. Lembrando que há bancos privados que cobram até 10x mais em juros mensais.

Com essa iniciativa do município pequenos empresários podem solicitarem o dinheiro afim de reformas ou expansão no negócio local. Para quem trabalha formalmente as taxas são menores. Os demais – podem pedir até R$ 15 mil com taxas que chegam a 0,80 ao mês com prazo de pagamento reduzido para apenas 36 meses.

Os empresários interessados não podem ter qualquer irregularidade nos órgãos de proteção ao crédito. Isto é, SPC e Serasa. Bem como o CNPJ deve estar em plenas condições – seja do titular ou dos demais sócios. Os empresários hão de passar por uma capacitação no setor e não devem ter dívidas pendentes (outros empréstimos) no Banco do Povo.

Como solicitar o empréstimo?

O banco que irá ser responsável pelo empréstimo é o Banco do Povo – local do município. Para a solicitação do empréstimo é necessário que os representantes não estejam com pendências em seus respectivos CNPJs. Caso contrário, não será possível realizar a concessão do empréstimo.

Lembrando que por ser um empréstimo com juros baixos, trata-se de uma iniciativa da Prefeitura Local. Como o intuito é preservar os pequenos negócios e alavancar os mesmos – os empresários que solicitarem o empréstimo irão passar por uma capacitação profissional.

A fim de que consigam gastar o dinheiro da melhor maneira possível. Investindo no que for ideal para o crescimento do negócio. Logo após a abertura da proposta que deve ser feita em uma agência física do Banco – um representante comercial irá até o negócio, a fim de verificar sua capacidade e se de fato tem estrutura para o débito das dívidas vindouras.

O projeto possui como ênfase principal os empresários brasileiros que pretendem alavancarem os seus negócios e estão em busca de linhas de crédito com juros baixos e condições de pagamentos bem atrativas! Podendo até mesmo ser comparado ao crédito consignado concedido a Funcionários públicos e beneficiários do INSS.