13º salário do INSS será adiantado ainda no começo de 2023? Confira o calendário

O 13º salário do INSS é extremamente aguardado por todos que recebem pensão ou aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social mensalmente.

Aliás: excluindo basicamente somente os beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada) e da Renda Mensal Vitalícia (RMV), esse salário extra costuma ser pago não só para aposentados e pensionistas, mas também para quem está recebendo salário maternidade ou auxílio doença, acidente ou reclusão.

Sua antecipação tem sido adotada desde 2020 e, com a atual mudança de governo, não é de se estranhar que os públicos acima estejam com dúvidas sobre ele ser antecipado também em 2023.

Por que a antecipação do 13º salário do INSS teve início

Como mencionado acima, o 13º salário do INSS começou a ser antecipado em 2020, como uma forma de ajudar os aposentados e pensionista (e os outros públicos citados) a passarem pela fase mais crítica da pandemia do Coronavírus de forma financeiramente mais fácil.

O mesma decisão governamental foi mantida no ano de 2021 e, em 2022, acredita-se que a antecipação tenha ocorrido como parte estratégica da campanha de reeleição de Jair Messias Bolsonaro (Partido Liberal – PL).

Em 2023, porém, espera-se que a decisão de Luiz Inácio Lula da Silva (Partido dos Trabalhadores – PT) em relação a esse repasse seja diferente do que vem acontecendo nos últimos anos.

O que esperar dessa antecipação em relação ao ano de 2023

A gestão petista não prevê a antecipação do 13º salário do INSS para o primeiro semestre do ano, como vinha acontecendo.

Sendo assim, os repasses ocorrerão da seguinte forma: 50% a partir do final de agosto, e o restante a partir do final de novembro. E sempre acompanhando o número final do benefício.

Segue calendário divulgado recentemente, voltado para quem recebe um salário mínimo:

Benefício final 1: recebe em 25/08 e em 24/11

Benefício final 2: recebe em 28/08 e em 27/11

Benefício final 3: recebe em 29/08 e em 28/11

Benefício final 4: recebe em 30/08 e em 29/11

Benefício final 5: recebe em 31/08 e em 30/11

Benefício final 6: recebe em 01/09 e em 01/12

Benefício final 7: recebe em 04/09 e em 04/12

Benefício final 8: recebe em 05/09 e em 05/12

Benefício final 9: recebe em 06/09 e em 06/12

Benefício final 0: recebe em 08/09 e em 07/12

Já quem recebe mais de um salário mínimo como aposentadoria ou pensão (além dos outros benefícios) recebe conforme o seguinte calendário:

Benefício com final 1 ou 6: recebe em 01/09 e em 01/12

Benefício com final 2 ou 7: recebe em 04/09 e em 04/12

Benefício com final 3 ou 8: recebe em 05/09 e em 05/12

Benefício com final 4 ou 9: recebe em 06/09 e em 06/12

Benefício com final 5 ou 0: recebe em 08/09 e em 07/12

