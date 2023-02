PROTEJA-SE! Estes foram os golpes mais aplicados em 2022 na internet

Não é de hoje que os golpistas escolhem a internet para aplicarem os seus diversos golpes. Saindo das ruas e indo para os ambientes virtuais – tornou-se cada vez mais difícil acessar a web de maneira segura. Entrementes, estar atento aos golpes mais aplicados é bem importante para evitar cair em fraudes e tomar aquele prejuízo. Estima-se que somente em 2022 o prejuízo total referente aos golpes aplicados na internet ultrapassou a casa dos R$ 550 milhões! De fato, todo cuidado é pouco. Veja abaixo quais foram os golpes mais comuns e se proteja.

Golpes mais aplicados em 2022

Nem todos os golpes aplicados na internet são oriundos de pessoas com bastante conhecido em redes e programação. A maioria dos golpes podem ser evitados apenas prestando atenção em alguns detalhes – visto que na maioria das vezes o golpe é semelhante: e todos (a grande maioria) se enquadram no crime de estelionato.

Falso emprego

O golpe estourou em 2022! Através de grupos do Facebook e WhatsApp os golpistas enviam mensagens para possíveis vítimas informando acerca de empregos que remuneram seus funcionários com valores altíssimos e poucas horas diárias. Rapidamente a conversa se desenvolve e os golpistas enviam links de cursos – muita das vezes de afiliados. E promete que o usuário irá ser contratado ao final do curso. Então, após a compra ser realizada a vítima é bloqueada e acaba no prejuízo. A dica é evitar responder estranhos na internet e duvidar dos empregos que pagam alto e trabalham pouco.

Além disso, abrir somente links oficiais das empresas é recomendado. Evitar clicar em links suspeitos e sempre prezar pelo sexto sentido.

FGTS

Sem sombra de dúvidas é um dos golpes que mais tirou de dinheiro das pessoas. A vítima é direcionada para uma falsa página de vendas que possui vários itens caros – que podem ser comprados com o saldo do FGTS. Inclusive, o FGTS Futuro. Com isso, para finalizar a compra o usuário deve preencher os dados pessoais e de login do Caixa Tem. Os criminosos fazem saltar uma janela de compra confirmada e ao terem os dados em mãos, fazem login no Caixa Tem e retiram todo o dinheiro da vítima.

Portanto, a dica para evitar cair neste tipo de golpe é duvidar de toda e qualquer plataforma não oficial do Governo que pede que insira os dados pessoais para confirmação de compras.

Leia mais: Você pode ser VÍTIMA! É assim que seu CPF pode ser usado em golpes

Golpe do Pix

Bastante conhecido é geralmente feito através da clonagem de WhatsApp. Mas um outro modelo está sendo aplicado. A fim de gerar credibilidade os golpistas cadastram a Chave Pix de outras pessoas em suas contas laranjas. Desse modo, enviam mensagens para a vítima se passando por um banco para que elas enviem o código de acesso e pronto! A conta deles estão vinculadas ao WhatsApp pessoal da vítima.

E então, eles pedem dinheiro aos familiares e amigos – usando o número pessoal da vítima, o que passa ainda mais credibilidade. Para se proteger do golpe é necessário prestar sempre atenção se a mensagem recebida é de fato do banco ou de pessoas se passando por funcionários da instituição bancária. Todo cuidado é pouco.

Compra confirmada

É aquele golpe que carece do máximo de atenção e desconfiança. Os golpistas usam da boa fé de muitas pessoas e realizam compras e mandam falsos comprovantes. Muita das vezes a pessoa acaba entregando o produto – seja físico ou virtual confiando naquilo que ela está vendo. A fim de se prevenir do golpe é ideal só entregar o produto (seja virtual ou em uma loja física) quando tiver a certeza de que o dinheiro caiu em conta; caso contrário, já não há mais nada a ser feito.